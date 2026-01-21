Skoda Kushaq: il SUV compatto per l'India si rinnova nel look

In India è arrivata la versione aggiornata della Skoda Kushaq. Il SUV compatto per il mercato indiano conferma il ruolo dell’India per il marchio boemo. Il modello si presenta rinnovato nel design, nella tecnologia e nella trasmissione, con l’obiettivo di consolidare una posizione già forte in un segmento sempre più competitivo.

Le novità della nuova versione

L’aspetto esterno cambia in modo deciso. Il frontale adotta una nuova griglia cromata con una barra luminosa orizzontale. Le luci anteriori e posteriori sono ora a LED, con indicatori di direzione sequenziali e la scritta Skoda illuminata che collega i gruppi ottici posteriori. Il linguaggio estetico è quello introdotto dai concept Modern Solid. Pulito, robusto, coerente con l’evoluzione stilistica del marchio.

Il profilo mantiene le proporzioni originali, con passaruota scolpiti, cerchi in lega di serie e nuove colorazioni come Shimla Green, Steel Grey e Cherry Red. Per la prima volta, l’allestimento Monte Carlo (già visto su Fabia, Scala e Kamiq) sarà disponibile direttamente al momento del lancio. Una scelta che punta a intercettare il pubblico più giovane, alla ricerca di un SUV compatto con carattere sportivo e dotazione elevata.

La vera novità? L’introduzione del cambio automatico a 8 rapporti con convertitore di coppia. Questa trasmissione lavora in sinergia con il tre cilindri 1.0 TSI da 115 CV. Una configurazione che offre un’alternativa più fluida al classico cambio manuale a 6 marce. Il vertice della gamma rimane il motore 1.5 TSI da 110 kW. Una configurazione dotata di gestione attiva dei cilindri e trasmissione DSG a 7 rapporti. Ci sono anche i freni a disco su tutte le ruote. Le prestazioni restano brillanti, mentre i consumi si mantengono su livelli competitivi per la categoria.

Interni e sicurezza

Anche l’abitacolo è stato aggiornato. L’infotainment da 10” introduce per la prima volta in India l’assistente vocale basato su Google Gemini. La piattaforma, integrata nel sistema operativo dell’auto, consente il controllo vocale delle principali funzioni. Un aspetto molto interessante è che riconosce l’accento indiano con un’accuratezza molto elevata. Android Auto e Apple CarPlay sono disponibili in modalità wireless. A bordo si trovano nuovi sedili anteriori elettrici con ventilazione, illuminazione ambientale bicolore e un tetto panoramico di nuova concezione.

La sicurezza resta un punto centrale dell’offerta. Kushaq mantiene la valutazione cinque stelle Global NCAP e propone di serie più di venticinque sistemi di protezione attiva e passiva. Sei airbag sono previsti in tutti gli allestimenti. Le versioni superiori superano i quaranta dispositivi, inclusi sensori di parcheggio anteriori e posteriori, tergicristalli automatici, retrovisore con telecamera e funzione di disappannamento per il lunotto. L’architettura modulare MQB-A0-IN, sviluppata in collaborazione tra India e Repubblica Ceca, continua a dimostrarsi flessibile, affidabile e adatta a rispondere alle esigenze locali.

Il ruolo dell’India

Al di là della presentazione in sé la nuova Kushaq è parte di una strategia più ampia che punta a fare dell’India un hub industriale e commerciale per l’intera area ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico), il Medio Oriente e l’Africa. Il successo dei modelli progettati localmente, a partire dalla Kushaq nel 2021 fino al recente Kylaq, conferma la validità di una linea di sviluppo che punta sulla localizzazione e sulla scalabilità dei prodotti. La crescita registrata nel 2025, quasi raddoppiata rispetto all’anno precedente, è il risultato concreto di questo approccio.