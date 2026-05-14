Skoda Peaq: nuovi dettagli sull'ammiraglia elettrica a 7 posti

C’è grande attesa per il lancio ufficiale della Skoda Peaq, inedita vettura a ruote alte della Casa boema, che si appresta ad affiancare la Elroq, la Enyaq e la più piccola Epiq. Risulterà lunga circa 488 cm, 22 più della Enyaq e 12 più della Kodiaq, offrendo sette comode sedute. Vanta un passo di 296 cm, mentre l’altezza si attesta a 166 cm, 4 più della Enyaq.

Per ora la carrozzeria della Peaq non è stata svelata e nel video in basso risulta ancora camuffata. Si intravedono i nuovi gruppi ottici a forma di T, ripresi anche nella zona posteriore con l’incavo centrale nel cofano dove spicca la scritta Skoda in sostituzione del tradizionale logo. Le fiancate muscolose con passaruota pronunciati, la linea del tetto leggermente spiovente e le maniglie a scomparsa nella carrozzeria, offriranno un look semplice e moderno.

In arrivo varianti a uno o due motori

In base alle ultime indiscrezioni il SUV boemo supererà i 600 km con una sola ricarica. La nuova arrivata sarà l’auto più spaziosa offerta dalla Skoda. Emerge una parentela con la concept Vision 7S che ha lanciato un interessante linguaggio stilistico.

L’ammiraglia 100% elettrica della Casa boema, elaborata sulla piattaforma MEB, sarà disponibile anche con fari a matrice di led che incorporano 18 segmenti luminosi e offrono una visibilità top in tutte le condizioni atmosferiche. Saranno opzionabili dieci colori per la carrozzeria e cerchi in lega da 19 a 21 pollici, ottimizzati dal punto di vista aerodinamico.

Tanto spazio a bordo

Pur con sette passeggeri a bordo la Peaq offrirà 299 litri nel bagagliaio, che può superare i 1.000 litri, per l’esattezza 1.010 litri, in configurazione cinque posti. Vanno poi sommati ulteriori 37 litri disponibili nel vano sotto al cofano anteriore. Tutte le varianti presenteranno illuminazione ambientale e volante multifunzione riscaldato a due razze.

Non mancherà un pacchetto opzionale Relax che includerà sedili certificati AGR con funzione massaggio, poggiagambe ergonomici regolabili elettricamente, un tavolino pieghevole e un’app dedicata al benessere integrata con sei modalità distinte, tra cui impostazioni per il rilassamento e lo stretching. Ci sarà spazio anche per un sistema audio di fascia alta realizzato in collaborazione con la Sonos. Altra chicca sarà il tetto panoramico che cambierà la sua opacità su nove segmenti individuali, configurabili in tre posizioni predefinite oppure personalizzabili manualmente tramite il display centrale. Sulla plancia lo schermo di 13,6 pollici è posizionato verticalmente e, grazie al sistema multimediale basato su Android, trasmetterà tutte le informazioni utili alla guida.

La nuova ammiraglia elettrica della Casa ceca dovrebbe presentare tre distinte varianti: 60, 90 e 90x (con due motori e trazione integrale), con potenze che oscilleranno dai 204 a 299 CV. La versione d’ingresso vanterà una batteria di 63 kWh, per un’autonomia dichiarata di oltre 460 km, mentre con la batteria di 91 kWh della Skoda Peaq 90 o 90x si possono affrontare, come già anticipato, 600 km.