Škoda Elroq ed Enyaq diventano ancora più "clever": le novità

I modelli Škoda Elroq ed Enyaq ricevono per l’anno corrente un aggiornamento che coinvolge la tecnologia di bordo, i sistemi di assistenza alla guida e la gestione energetica. Questi interventi arrivano dopo un 2025 in cui i due veicoli si sono posizionati rispettivamente al secondo e al settimo posto tra le auto elettriche più vendute in Europa. Dunque, vediamo tutte le novità che li riguardano.

Più tecnologia a bordo

L’evoluzione dell’abitacolo parte dal nuovo sistema di infotainment basato su tecnologia Android. La nuova interfaccia è stata progettata per risultare più intuitiva e include un app store dedicato da cui è possibile scaricare applicazioni di terze parti come Spotify e YouTube.

Parallelamente, la chiave digitale diventa di serie: attraverso l’app MyŠkoda, è possibile gestire l’apertura e l’avviamento del veicolo tramite smartphone, con la possibilità di condividere l’accesso con terzi. L’assistente vocale Laura integra ora la cartografia satellitare di Google per una pianificazione dei percorsi che include automaticamente le soste di ricarica necessarie.

Soluzioni molto pragmatiche

Sotto il profilo della praticità, Škoda ha introdotto nuove soluzioni definite “Simply Clever”. Tra queste figura un vano anteriore (frunk) da 21 litri per l’alloggiamento dei cavi, facilitato nell’accesso dall’adozione di molle a gas per il cofano. Inoltre, la ricarica dei dispositivi mobili è stata potenziata con un Phone Box da 25 W ventilato e porte USB-C da 45 W.

Una novità funzionale rilevante è la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), che permette di alimentare dispositivi elettrici esterni tramite un adattatore o la presa da 230 V nel bagagliaio. Infine, per quanto riguarda la dinamica di guida, è stata introdotta la modalità “one pedal”, che consente la decelerazione completa del veicolo al rilascio dell’acceleratore.

Sicurezza e batterie

Il pacchetto di sicurezza Travel Assist 3.0 utilizza sensori e radar di nuova generazione per interventi più fluidi. Le nuove funzioni includono l’Emergency Assist, in grado di spostare il veicolo sulla corsia di emergenza se il conducente non reagisce, e una telecamera interna che monitora il livello di attenzione tramite il tracciamento oculare. Inoltre, i radar nei paraurti sono stati ottimizzati per rilevare meglio utenti vulnerabili come ciclisti e conducenti di monopattini negli incroci.

Dal punto di vista tecnico, le varianti “60” di Enyaq ed Elroq adottano ora batterie con tecnologia LFP (Litio-Ferro-Fosfato) da 61 kWh lordi. Questa chimica è indicata per un utilizzo prevalentemente urbano e garantisce un tempo di ricarica dal 10% all’80% in 26 minuti. La potenza per queste versioni è di 140 kW, mentre i modelli 85x a trazione integrale salgono a un output di sistema di 220 kW. Contestualmente all’aggiornamento, la versione Elroq 50 non è più disponibile in listino.