Skoda Elroq e Enyaq: tutte le novità del Model Year 2026

Skoda aggiorna Elroq e Enyaq. La casa automobilistica boema ha annunciato il model year per i suoi due SUV elettrici più venduti, con un rilascio previsto per metà 2026. I cambiamenti riguardano connettività, sistemi di assistenza e alcune soluzioni pratiche che migliorano l’esperienza di guida.

Cosa cambia a bordo

Il punto più visibile di questo aggiornamento riguarda il nuovo infotainment Android. Il nuovo sistema introduce una schermata home ridisegnata, layout a griglia, funzione di ricerca migliorata e un app store integrato che include Spotify, YouTube e applicazioni di terze parti per streaming, gaming e news.

Arriva anche la chiave digitale. Dopo aver abbinato lo smartphone tramite l’app MySkoda, si può bloccare, sbloccare e avviare la vettura con il telefono e condividere l’accesso con altri utenti tramite il wallet integrato nel dispositivo.

Sul fronte della ricarica, Powerpass è ora integrato nella navigazione con prezzi e disponibilità delle colonnine che appaiono direttamente sul display. Ci sono anche filtri per operatore, potenza e disponibilità. Il sistema copre un milione di punti di ricarica pubblici in 28 paesi europei. Plug & Charge estende ora l’autorizzazione automatica anche alle wallbox domestiche compatibili.

Tra le novità più interessanti c’è il frunk da 21 litri sotto il cofano. È dotato di pistoni a gas per facilitare l’apertura. Il Phone Box supporta ora il profilo Qi2 Magnetic Power Profile per la ricarica wireless fino a 25 W. La funzione Vehicle-to-Load permette di alimentare dispositivi esterni (come attrezzatura da campeggio, utensili, e-bike) tramite un adattatore sul connettore di ricarica o la presa da 230 V nel vano bagagli.

La guida con un solo pedale si arricchisce di due livelli di recupero in modalità B, regolabili dal volante o dall’infotainment, con possibilità di decelerare fino all’arresto completo rilasciando l’acceleratore.

Sicurezza e batterie LFP

Sul fronte della sicurezza, Travel Assist 3.0 aggiorna radar e sensori per una guida in corsia più precisa e un controllo della velocità più fluido. I nuovi radar angolari, montati sul paraurti anteriore e su quello posteriore, aiutano la guida negli incroci con scarsa visibilità rilevando auto, moto, biciclette ed e-scooter in arrivo lateralmente. Una fotocamera nello specchietto retrovisore tiene d’occhio l’attenzione del guidatore tramite eye-tracking. Emergency Assist si evolve e porta autonomamente la vettura sulla corsia d’emergenza in autostrada se il conducente non risponde.

Le varianti 60 di entrambi i modelli passano alle batterie LFP, tecnologia che Skoda produce nella nuova linea cell-to-pack di Mladá Boleslav, operativa da fine febbraio. Lo stabilimento è diventato il maggior produttore di sistemi batteria per elettriche all’interno del Gruppo Volkswagen, con forniture che coprono anche altri modelli del gruppo.