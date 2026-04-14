Skoda Karoq: oltre 7.000 euro di vantaggio con la promozione di aprile 2026

Skoda è un marchio in crescita grazie all’ottimo rapporto qualità prezzo, che diventa ancora più interessante da valutare in caso di promozione. Nel mese di aprile 2026 una delle offerte più interessanti è quella che riguarda la Karoq, SUV di segmento C in produzione dal 2017, ma costantemente aggiornato nel corso degli anni. Vediamo nel dettaglio l’offerta e le condizioni per aderivi.

Oltre 7.000 euro di sconto

La versione Be More con la motorizzazione 1.0 TSI 115 CV, con un prezzo di listino di 34.400 euro, viene offerta fino al 30 aprile con uno sconto di oltre il 21% che porta il prezzo a 27.060,27 euro (chiavi in mano, IPT esclusa). La promozione è valida solo per clienti privati con contributo della Casa e delle concessionarie aderenti all’iniziativa.

Le condizioni

Come anticipato, questa offerta non è disponibile per tutte le tipologie di acquisto, ma solo nel caso l’acquisto rispetti le seguenti condizioni:

permuta o rottamazione di un altro veicolo (non viene indicata la classe ambientale in caso di rottamazione);

di un altro veicolo (non viene indicata la classe ambientale in caso di rottamazione); finanziamento Skoda Clever Value;

Skoda Clever Value; adesione al servizio Skoda Care 36 mesi o 45.000 chilometri comprensivo di Extended Warranty anni 2+2 o 60.000 Km, dal valore di 470, 01 euro.

Esempio di finanziamento

L’esempio di finanziamento proposto da Skoda prevede un anticipo di 3.000 euro, 35 rate mensili da 249 euro e una maxi-rata finale pari al valore futuro garantito 18.823,68 euro. L’importo finanziato è di 24.917,60 euro con interessi pari a 2.621,08 euro (TAN 3,99% fisso – TAEG 5,02%), spese istruttoria pratica di 380,00 euro (incluse nell’importo totale del credito), spese di incasso rata 3,4 euro al mese, imposta di bollo/sostitutiva di 62,29 euro. L’importo totale dovuto è pari a 27.726,37 euro.