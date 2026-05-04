Skoda Epiq dice addio alla plancia tradizionale: il teaser degli interni

Manca poco più di due settimane alla presentazione ufficiale (prevista per 19 maggio 2026) della nuova Skoda Epiq. Dopo le immagini del concept al Salone di Monaco dello scorso anno, le foto spia del prototipo impegnato nei test invernali, le informazioni rilasciate in anteprima e la “partecipazione” alla Milano Design Week, la casa automobilistica boema alza leggermente il sipario sulla nuova Epiq, rilasciando i primi bozzetti degli interni del suo B-SUV elettrico con il quale il marchio del Gruppo Volkswagen punta a conquistare l’Europa.

Come cambia l’abitacolo

I bozzetti mostrano un abitacolo costruito intorno al linguaggio di design Modern Solid, lo stesso già anticipato negli esterni. L’elemento più significativo è l’abbandono della plancia convenzionale in favore di un’architettura orizzontale. Alla base di questa decisione c’è l’idea che questo approccio aumenti la sensazione di spazio e ariosità nell’abitacolo. L’illuminazione ambientale a LED contribuisce a definire l’atmosfera. La disposizione dei comandi e del display è studiata per garantire un uso intuitivo sia dal lato del guidatore sia dal lato passeggero.

Sul tunnel centrale trova posto un vano portaoggetti con ricarica wireless integrata per lo smartphone. I materiali utilizzati sono sostenibili e privi di componenti di origine animale, in linea con la direzione già presa da altri modelli del Gruppo Volkswagen.

In attesa della presentazione ufficiale ricordiamo che la Epiq misura 4.171 mm in lunghezza, 1.798 mm in larghezza e 1.581 mm in altezza, con un passo di 2.601 mm, e poggia sulla piattaforma MEB+ del Gruppo Volkswagen. Le varianti previste sono tre. La Epiq 35 con un motore da 85 kW e batteria LFP da 38,5 kWh per un’autonomia dichiarata di 315 km. La Epiq 40 che condivide la stessa batteria ma sale a 99 kW e supporta la ricarica in corrente continua fino a 90 kW. Al vertice della gamma c’è la Epiq 55, con motore da 155 kW, batteria NMC da 55 kWh e autonomia massima di 430 km.

La nuova Skoda Epiq si inserisce nella strategia di espansione BEV del marchio boemo che, insieme alla Peaq, raddoppierà l’offerta elettrica entro fine 2026. Il modello è atteso con un prezzo di partenza attorno ai 25.000 euro e sarà prodotta nello stabilimento di Pamplona, in Spagna.