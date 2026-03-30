Skoda Peaq: in arrivo il nuovo SUV elettrico a 7 posti

Il marchio boemo continua a crescere nel mercato elettrico La gamma si allargherà in estate con il lancio del SUV Peaq, capace di ospitare sino a 7 persone. La Casa automobilistica appartenete al gruppo Volkswagen ha annunciato le principali novità dell’auto, condividendo anche le prime immagini camuffate.

La vettura verrà costruita sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen e misurerà 4.874 mm di lunghezza, con un’altezza di 1.664 e un passo di 2.965 mm. Lo spazio a bordo del SUV sarà abbondante e offrirà una capacità di carico fino a 1.010 litri, con un bagagliaio con una capacità fino a 299 litri. Sull’auto a ruote alte elettrica non mancherà un frunk da 37 litri, utile per i cavi di ricarica.

Design Modern Solid

Caratteristiche SUV Skoda PeaqLa Peaq è elaborata sul concept Vision 7S del 2022. L’avantreno ha una calandra Tech-Deck Face nera lucida illuminata con sottili lamelle verticali e retroilluminazione a LED. Il SUV spiccherà per fari full LED Matrix, linee sinuose con cerchi in lega, nelle misure da 19 a 21 pollici, per offrire una ottima aerodinamicità con la presenza di maniglie a filo. Le maniglie si ritraggono completamente nella carrozzeria, quando la vettura è in movimento, aumentando l’efficienza aerodinamica.

La livrea camouflage non permette ancora una analisi totale dei dettagli, ma i presupposti sono positivi. Spicca il tetto panoramico con Dynamic Shade Control che farà penetrare molta luce nell’abitacolo. Pronto un pacchetto Relax opzionale per sedili certificati AGR con funzione massaggio, poggia gambe ergonomici regolabili elettricamente, cuscini anteriori, un tavolino pieghevole e un’app benessere con diverse modalità piacevoli, tra cui quelle dello stretching e del recupero energetico.

Un salotto all’avanguardia

Ad accogliere i passeggeri nell’abitacolo ci sarà un sistema audio premium sviluppato in stretta collaborazione con Sonos. Attesa per l’inedito sistema infotainment con schermo verticale da 13,6 pollici basato sulla piattaforma Android Automotive, da dove si potrà effettuare l’accesso app come Spotify, YouTube e Google Maps.

Presente anche un quadro strumenti digitale da 10 pollici con di un head-up display. Per chi non si accontenta della chiave tradizionale c’è una nuova chiave digitale mobile connessa allo smartphone o smartwatch. Previste le soluzioni Simply Clever di Skoda per una facile gestione delle attività principali con un Dual Phonebox con ricarica wireless e fino a 25 W di potenza di ricarica, una serranda avvolgibile elettrica nel bagagliaio, un sistema di pulizia del display, una presa USB integrata nello specchietto retrovisore interno e una porta USB nella terza fila di sedili. Peaq supporterà anche la ricarica bidirezionale.

Le motorizzazioni

Sono tre le varianti della Pear previste: 60, la 90 e la 90x. La prima con una potenza di 150 kW, per uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,6 secondi, 160 km/h di velocità massima, batteria da 63 kWh e autonomia di 460 km.

La Peaq 90 vanta 210 kW, una accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi e una top speed di 180 km/h, batteria da 91 kWh e autonomia di 600 km. Il top di gamma Skoda Peaq 90x ha un doppio motore, 220 kW, 0 a 100 km/h in 6,7 secondi, 180 km/h di velocità massima, batteria da 91 kWh e un’autonomia di 600 km. Prevista una versione più accattivante chiamata Sportline.