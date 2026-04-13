Skoda non molla il termico: ci sarà una versione full hybrid della Octavia

Il Gruppo Volkswagen ha una nuova famiglia allargata di vetture che continua a ammaliare il grande pubblico. Skoda sta vivendo un’ottima fase, anche con le proposte a zero emissioni, ma non è disposta a rinunciare alla tecnologia dei motori a combustione interna. Il colosso di Wolfsburg ha scelto, a cavallo tra il 2026 e il 2027, di focalizzare la sua attenzione sull’evoluzione dei suoi propulsori, con l’introduzione dei nuovi powertrain full hybrid.

Questo aggiornamento si giustifica con il boom per i veicoli ibridi, che offrono una guida efficiente, piacevole e più sicura anche nelle situazioni più impegnative. I clienti Skoda avranno un ventaglio di possibilità tra cui scegliere per affrontare qualsiasi tipo di terreno. Il Gruppo Volkswagen continuerà a realizzare delle auto elettriche accessibili, come la Cupra Raval, ma mira a ritagliarsi uno spazio sempre maggiore sul mercato con la tecnologia full hybrid. Un propulsore determinante nella transizione che porterà al 2035, con cui si potranno abbassare le emissioni e i consumi.

Novità nella gamma Skoda

La popolare Octavia, costruita sulla piattaforma Volkswagen MQB, disporrà dei full hybrid Volkswagen che arriveranno sui modelli T-Roc e Golf. In base ai rumor, riportati anche su Quattroruote.it, la nuova tecnologia potrebbe essere disponibile entro la fine del 2026 o l’inizio del 2027. Questi nuovi propulsori verranno poi adottati anche da altri modelli Skoda, in particolare quelli a ruote alte, dalla Karoq alla Kodiaq.

Quali saranno le novità? Il design della Skoda Octavia non dovrebbe cambiare di tanto. Lo stile rimarrebbe quello di sempre, con una plancia ben rifinita e una valida dotazione tecnologica: infotainment fino a 13″, integrazione con ChatGPT, guida assistita di livello 2 nel top di gamma. Poche altre vetture sono così pratiche e ricche di accessori da rendere ogni spostamento gradevole. Lo spazio a bordo non manca con un bagagliaio in grado di accogliere 552 litri. Si tratta di una scelta per chi non cerca fronzoli, ma tanta sostanza.

Nuovo powertrain full hybrid

La configurazione della Octavia full hybrid sarà basata su quella della VW T-Roc: motore termico 1.5 TSI evo2, associato a un modulo ibrido, alimentato da una batteria ad alto voltaggio posizionata sotto i sedili posteriori con rigenerazione garantita anche dall’impianto frenante. Su brevi distanze sarà possibile usare anche la modalità full electric, comodissima nel traffico.

Se dovesse seguire lo scherma del powertrain full hybrid della Volkswagen T-Roc vi sarebbero due tagli di potenza, da 130 e 150 CV, con 250 Nm di coppia massima; associato all’unità elettrica con motorizzazioni da 100 kW (136 CV) e 125 kW (170 CV), con 306 Nm. Non vi sono info ufficiali e date di rilascio della nuova tecnologia sulla Octavia. La mild hybrid attualmente parte da 31.800 euro per la berlina e da 32.850 euro per la versione station wagon. Ci attendiamo una quotazione superiore.