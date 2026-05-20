Skoda Octavia, presto arriverà il nuovo full hybrid e un altro motore

La Skoda Octavia si prepara ad accogliere due nuove motorizzazioni ibride. La conferma arriva da Johannes Neft, responsabile tecnico di Skoda: “Quello che potete aspettarvi per l’Octavia è che in futuro riceverà sia soluzioni full hybrid che plug-in hybrid.” Una conferma attesa, che arriva mentre il Gruppo Volkswagen sta per lanciare il suo nuovo powertrain full hybrid sulla Golf e sulla T-Roc.

Le nuove motorizzazioni

Il nuovo full hybrid del Gruppo Volkswagen abbina un motore benzina 1.5 TSI evo2 a un motore elettrico e una batteria da 1,6 kWh, con cambio automatico a 7 rapporti. Sarà disponibile in due livelli di potenza: 136 e 170 CV. Il sistema usa il motore elettrico per la guida a basse velocità, con il motore benzina che interviene sotto carichi più elevati. Questo powertrain debutterà prima su Golf e T-Roc (nel quarto trimestre 2026) e solo successivamente arriverà sull’Octavia.

Fra PHEV e diesel

Per il plug-in, Neft suggerisce che la nuova Octavia adotterà lo stesso powertrain della Golf eHybrid con motore benzina da 1.5 litri abbinato a una batteria da 19,7 kWh, con un’autonomia in modalità elettrica di oltre 100 km nel ciclo WLTP. Una batteria quasi quattro volte più grande rispetto al precedente iV da 13 kWh, che rappresenta un salto significativo per chi vuole percorrere la maggior parte dei tragitti quotidiani in elettrico.

Il diesel, comunque, non sparirà. Neft ha confermato l’impegno di Skoda a mantenere “una gamma completa di motorizzazioni a combustione”. Questo significa che il 2.0 TDI continuerà ad essere disponibile sull’Octavia per chi preferisce questo tipo di motorizzazione. Per quanto riguarda una versione completamente elettrica, il concept Vision O presentato al Salone di Monaco 2025 anticipa una possibile Octavia elettrica, ma il debutto di produzione non è previsto prima della fine del decennio. Dunque, per il momento godiamoci le novità certe riguardanti uno dei modelli più apprezzati in Europa (Italia compresa).