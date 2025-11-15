Volkswagen Golf, nel 2026 arriva il nuovo Full Hybrid

Volkswagen sta lavorando al suo primo powertrain Full Hybrid, una novità importante che permetterà alla casa automobilistica di ampliare l’offerta di motorizzazioni per andare ad accontentare le esigenze della sua clientela. Il primo modello ad disporre del nuovo ibrido sarà la nuova Volkswagen T-Roc. Questa nuova motorizzazione sarà resa disponibile nel corso del 2026. I piani, però, sono di offrirla anche su altre vetture della gamma. Infatti, come riporta Autocar, Volkswagen ha confermato ulteriormente che il Full Hybrid sarà reso disponibile anche sulla Volkswagen Golf.

IN ARRIVO NEL 2026

Bisognerà ovviamente pazientare ancora un po’. La Golf riceverà il Full Hybrid entro la fine del 2026. La casa automobilistica punta molto sul successo di questa motorizzazione. Infatti, i colleghi inglesi riferiscono che i dirigenti Volkswagen hanno raccontato che studi di mercato hanno evidenziato una forte domanda tra i potenziali clienti della Golf per l’elettrificazione, ma senza la necessità di collegarsi alla rete elettrica per ricaricare la batteria. In altri termini, ibrido si ma elettrico no.

Vediamo che i clienti Volkswagen desiderano l’efficienza nei consumi e la fluidità di funzionamento della trazione elettrica, ma non sono pronti per l’impegno nell’infrastruttura di ricarica. Il nostro nuovo sistema ibrido offre la guida elettrica, una migliore efficienza nei consumi rispetto al nostro mild hybrid, pur mantenendo la praticità di rifornimento dei modelli a benzina convenzionali.

IL NUOVO FULL HYBRID

Ci sarà ovviamente modo di scoprire maggiori dettagli sul funzionamento del Full Hybrid Volkswagen nel corso dei prossimi mesi. Per il momento sappiamo che ci sarà un motore 4 cilindri 1.5 TSI evo2 abbinato ad un’unità elettrica. Due saranno i valori di potenza offerti: 136 e 170 CV. La trasmissione sarà affidata ad un cambio a doppia frizione a 7 rapporti. La batteria del sistema ibrido la cui capacità ancora non è nota, sarà alloggiata sotto i sedili posteriori per liberare spazio nel bagagliaio e garantire una distribuzione ottimale del peso. Non rimane quindi che attendere il 2026 per scoprire maggiori dettagli sul powertrain Full Hybrid di Volkswagen.