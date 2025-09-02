Nuova Volkswagen T-Roc 2025: ordini aperti in Italia, allestimenti e tutti i prezzi

La nuova Volkswagen T-Roc è fresca di presentazione e adesso la casa automobilistica ha aperto ufficialmente gli ordini. Contestualmente, sono arrivati maggiori dettagli sugli allestimenti e soprattutto sui prezzi del nuovo crossover che abbiamo già avuto modo di vedere da vicino. Entriamo più nei dettagli e vediamo quanto costa la nuova T-Roc 2025.

MOTORI

ALLESTIMENTI E PREZZI

Ricordiamo innanzitutto che il crossover è proposto per il momento unicamente con leda 48 V () da 85 kW () e 110 kW (). Più avanti arriveranno anche gli inediti Full Hybrid. La T-Roc è stata scelta da Volkswagen per portare al debutto queste nuove unità ibride che poi arriveranno su altri modelli del Gruppo tedesco. Inoltre, come per il modello precedente, anche il nuovo crossover più avanti sarà offerto con la trazione integrale 4MOTION, in combinazione con il motore turbobenzina TSI da 2 litri con tecnologia mild hybrid. In futuro sarà disponibile anche una T-Roc R come variante più potente al vertice della gamma. Tutti i mild hybrid 1.5 e 2.0 sono dotati di serie del

Adaptive Cruise Control predittivo

Rilevamento dell’attenzione e della stanchezza del conducente Advanced Driver Activity Assist

Connettività smartphone App-Connect Wireless per Android Auto e Apple CarPlay

Cerchi in lega Lima da 17 pollici

Climatizzatore automatico Climatronic

Strumentazione digitale Digital Cockpit 10,25 pollici

Fari LED con Light Assist

Frenata automatica Front Assist con riconoscimento pedoni e ciclisti

Accensione senza chiave Keyless Go

Assistente al mantenimento di corsia Lane Assist

Park Pilot con sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Infotainment con touchscreen da 12,9 pollici predisposto alla navigazione

Regolazione lombare dei sedili anteriori

Retrocamera per il parcheggio

Sensore luce e pioggia

Sensore di monitoraggio dell’angolo cieco Side Assist con Rear Traffic Alert e avviso in uscita Exit Warning

Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale

Specchietto interno fotosensibile

Specchietti esterni ripiegabili elettricamente

Volante multifunzione rivestito in pelle con comandi del cambio DSG

Ricarica senza fili Wireless charging per smartphone

Nuova Volkswagen T-Roc è disponibile in Italia negli. Lafin dalla versione base è particolarmente ricca e comprende, tra le altre cose,

T-Roc 1.5 eTSI 115 CV DSG Life: 33.900 euro

T-Roc 1.5 eTSI 150 CV DSG Life: 36.650 euro

T-Roc 1.5 eTSI 115 CV DSG Style: 37.500 euro

T-Roc 1.5 eTSI 150 CV DSG Style: 40.250 euro

T-Roc 1.5 eTSI 150 CV DSG R-Line: 41.350 euro

VIDEO

I prezzi della nuova Volkswagen T-Roc? Si parte daper la mild hybrid 1.5 eTSI da 85 kW/115 CV in allestimento Life. Nelle concessionarie italiane il nuovo crossover arriverà a gennaio 2026. Questo è il completo listino delle versioni oggi in gamma.