Nuova Volkswagen T-Roc 2025: ordini aperti in Italia, allestimenti e tutti i prezzi
La seconda generazione del crossover si può già ordinare in Italia: dettagli su allestimenti e prezzi
La nuova Volkswagen T-Roc è fresca di presentazione e adesso la casa automobilistica ha aperto ufficialmente gli ordini. Contestualmente, sono arrivati maggiori dettagli sugli allestimenti e soprattutto sui prezzi del nuovo crossover che abbiamo già avuto modo di vedere da vicino. Entriamo più nei dettagli e vediamo quanto costa la nuova T-Roc 2025.
MOTORI
Ricordiamo innanzitutto che il crossover è proposto per il momento unicamente con le motorizzazioni mild hybrid da 48 V (1.5 eTSI) da 85 kW (115 CV) e 110 kW (150 CV). Più avanti arriveranno anche gli inediti Full Hybrid. La T-Roc è stata scelta da Volkswagen per portare al debutto queste nuove unità ibride che poi arriveranno su altri modelli del Gruppo tedesco. Inoltre, come per il modello precedente, anche il nuovo crossover più avanti sarà offerto con la trazione integrale 4MOTION, in combinazione con il motore turbobenzina TSI da 2 litri con tecnologia mild hybrid. In futuro sarà disponibile anche una T-Roc R come variante più potente al vertice della gamma. Tutti i mild hybrid 1.5 e 2.0 sono dotati di serie del cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti.
ALLESTIMENTI E PREZZI
Nuova Volkswagen T-Roc è disponibile in Italia negli allestimenti Life, Style e R-Line. La dotazione di serie fin dalla versione base è particolarmente ricca e comprende, tra le altre cose,
- Adaptive Cruise Control predittivo
- Rilevamento dell’attenzione e della stanchezza del conducente Advanced Driver Activity Assist
- Connettività smartphone App-Connect Wireless per Android Auto e Apple CarPlay
- Cerchi in lega Lima da 17 pollici
- Climatizzatore automatico Climatronic
- Strumentazione digitale Digital Cockpit 10,25 pollici
- Fari LED con Light Assist
- Frenata automatica Front Assist con riconoscimento pedoni e ciclisti
- Accensione senza chiave Keyless Go
- Assistente al mantenimento di corsia Lane Assist
- Park Pilot con sensori di parcheggio anteriori e posteriori
- Infotainment con touchscreen da 12,9 pollici predisposto alla navigazione
- Regolazione lombare dei sedili anteriori
- Retrocamera per il parcheggio
- Sensore luce e pioggia
- Sensore di monitoraggio dell’angolo cieco Side Assist con Rear Traffic Alert e avviso in uscita Exit Warning
- Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale
- Specchietto interno fotosensibile
- Specchietti esterni ripiegabili elettricamente
- Volante multifunzione rivestito in pelle con comandi del cambio DSG
- Ricarica senza fili Wireless charging per smartphone
I prezzi della nuova Volkswagen T-Roc? Si parte da 33.900 euro per la mild hybrid 1.5 eTSI da 85 kW/115 CV in allestimento Life. Nelle concessionarie italiane il nuovo crossover arriverà a gennaio 2026. Questo è il completo listino delle versioni oggi in gamma.
- T-Roc 1.5 eTSI 115 CV DSG Life: 33.900 euro
- T-Roc 1.5 eTSI 150 CV DSG Life: 36.650 euro
- T-Roc 1.5 eTSI 115 CV DSG Style: 37.500 euro
- T-Roc 1.5 eTSI 150 CV DSG Style: 40.250 euro
- T-Roc 1.5 eTSI 150 CV DSG R-Line: 41.350 euro
VIDEO