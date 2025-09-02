Cerca

Nuova Xpeng P7 si prepara alla sfida europea: debutto al Salone di Monaco

Xpeng si appresta a portare al debutto nel Vecchio Continente la sua nuova elettrica fresca di presentazione in Cina

Nuova Xpeng P7 si prepara alla sfida europea: debutto al Salone di Monaco
Filippo Vendrame
Pubblicato il 2 set 2025

La nuova Xpeng P7 si appresta a debuttare anche in Europa dopo essere stata lanciata in Cina. La vedremo tra pochi giorni al Salone di Monaco, palcoscenico scelto dalla casa automobilistica per svelare al pubblico europeo questo importante modello. Si tratta quindi anche della conferma che Xpeng intende commercializzare nel Vecchio Continente la nuova P7 come si speculava già da tempo, quando la vettura aveva fatto la sua prima apparizione in Cina. Il debutto europeo sarà inoltre interessante per saperne di più sulle specifiche della vettura per il mercato europeo. Per il momento, infatti conosciamo quelle per il mercato cinese.

Il piano di crescita di Xpeng per il mercato europeo è molto ambizioso con il marchio che punta ad essere presente nella maggior parte dei mercati del Vecchio Continente. In Italia, per esempio, è arrivato da pochi mesi e quindi in futuro vedremo sulle nostre strade anche la nuova P7.

NUOVA XPENG P7: SPECIFICHE TECNICHE

La nuova elettrica misura 5.017 mm di lunghezza, 1.970 mm di larghezza e 1.427 mm di altezza, con un passo di 3.008 mm. Xpeng per la sua nuova P7 ha lavorato molto per ottimizzare l’aerodinamica e migliorare così l’efficienza. Il lavoro ha permesso di ottenere un Cx di 0,201. L’auto offre anche tanta tecnologia a partire dall’abitacolo dove troviamo centralmente sulla plancia un ampio display da 15,6 pollici per il sistema infotainment che può muoversi su 3 assi. Dietro al volante non manca la strumentazione digitale.

Parlando invece delle motorizzazioni, in Cina, la nuova Xpeng P7 è proposta in più varianti. La RWD è dotata di un motore singolo da 270 kW, mentre quella AWD è dotata di due motori (167 kW anteriore + 270 kW posteriore), per una potenza combinata di 437 kW. Due le capacità della batteria74,9 kWh e 92,2 kWh. Si parla di un’autonomia di 702 km per la versione RWD base, 820 km per la RWD Long Range e 750 km per la versione AWD. Ovviamente dati secondo il ciclo CLTC. Grazie all’architettura a 800 V di cui la vettura dispone, la nuova P7 supporta la ricarica rapida a 5C.

