Bentley Flying Spur, torna la versione S ed è la più potente di sempre

Bentley Motors ha svelato l’ultima generazione della Flying Spur, ridefinendo ancora una volta i canoni della berlina a quattro porte ad alte prestazioni. Il nuovo modello unisce l’inconfondibile lusso artigianale della Casa di Crewe a performance da vera supercar, adottando le motorizzazioni ibride V8 che rappresentano il vertice tecnologico del marchio.

L’estetica della vettura si rinnova profondamente, presentando linee pulite, moderne e continue. Per la prima volta su una berlina Bentley dal 1962, il frontale ospita proiettori singoli, allineando così il DNA stilistico della Flying Spur a quello della recente Continental GT di quarta generazione. La griglia del radiatore è ora integrata direttamente nel paraurti anteriore, mentre i fari singoli sono disponibili in due varianti a seconda dell’allestimento scelto.

Sulle fiancate, la classica presa d’aria sul parafango lascia il posto a una superficie liscia e lineare, con il badge posizionato dietro la ruota anteriore. Anche il posteriore è stato evoluto: il portellone del bagagliaio mostra linee più fluide, accompagnate da nuovi gruppi ottici e da una cornice della targa in tinta con la carrozzeria. Completano il quadro estetico i nuovi cerchi da 22 pollici, ordinabili opzionalmente sulle versioni Azure e S. La produzione della nuova Flying Spur prenderà il via a settembre presso lo storico stabilimento Bentley di Crewe.

Il ritorno della Flying Spur S

La nuova gamma segna l’atteso ritorno della Flying Spur S, la variante più orientata alle prestazioni e caratterizzata da un’estetica marcatamente sportiva. Sviluppata sulla scia del successo ottenuto dalla Continental GT S, la vettura porta su strada il sistema Bentley Performance Active Chassis e un gruppo propulsore High-Performance Hybrid capace di erogare 680 CV (PS) e 930 Nm di coppia massima. Si tratta della Flying Spur S più potente mai prodotta fino ad ora, con un incremento di potenza di quasi il 20% rispetto al modello precedente.

Entrando nel dettaglio tecnico, il nuovo powertrain ibrido garantisce ben 130 CV in più rispetto alla passata generazione. Numeri che si traducono in uno scatto da 0 a 60 miglia orarie in appena 3,6 secondi (0-100 km/h in 3,7 secondi) e in una velocità massima di 191 mph (circa 307 km/h).

A gestire questa esuberanza provvede una configurazione di telaio finora riservata esclusivamente alle versioni Speed e Mulliner. Il pacchetto include la trazione integrale attiva, ammortizzatori a doppia valvola, il controllo della coppia dinamica (torque vectoring) sia tra gli assi che sulle singole ruote, il sistema antirollio attivo a 48V Bentley Dynamic Ride e un software di gestione dell’ESC di nuova generazione. Per la prima volta su una Flying Spur S, debutta inoltre il differenziale autobloccante elettronico (eLSD).

Visivamente, la Flying Spur S dichiara subito le proprie intenzioni bellicose grazie alla specifica Blackline. Il look scuro del paraurti anteriore inferiore si abbina a griglie a matrice in nero lucido, mentre i loghi alati e la scritta BENTLEY in finitura nera conferiscono all’auto una presenza su strada imponente e atletica. La vettura si riconosce anche per le calotte degli specchietti e le estensioni delle minigonne in tonalità Nero Beluga.

I fari anteriori a matrice di LED oscurati, dotati del design di precisione firmato Bentley, sono un dettaglio condiviso solo con la Flying Spur Speed, così come i fari posteriori bruniti e i terminali dell’impianto di scarico sportivo.

Maestria artigianale e la nuova sfumatura Dark Teal

Il ritorno della versione S porta con sé anche un ampliamento delle personalizzazioni interne, con il numero di stili di seduta disponibili che sale a cinque. Ognuno di questi sedili richiede ben 12 ore di meticoloso lavoro artigianale da parte degli specialisti dei rivestimenti di Bentley, che utilizzano inserti scanalati o con impunture avanzate per garantire livelli assoluti di comfort e contenimento.

La tavolozza dei colori per gli esterni si arricchisce inoltre della nuova tinta Dark Teal. Si tratta di un blu metallizzato di media intensità con sfumature verdi, ispirato ai colori della natura ma reinterpretato in chiave contemporanea e sofisticata. Le finissime scaglie metalliche all’interno della vernice donano una graziosa profondità alla carrozzeria, mettendone in risalto le forme e le transizioni superficiali.

La Virtuoso Collection

Per i clienti più esigenti e amanti della musica, Bentley introduce la Virtuoso Collection. Questa serie esclusiva di vetture porta a bordo l’impianto audio Naim for Mulliner, originariamente sviluppato per la fuoriserie Batur (dove era offerto come optional a un costo di 25.000 sterline, tasse escluse). Dopo quindici anni di collaborazione tra Bentley e Naim e migliaia di ore di sviluppo ingegneristico, l’esperienza accumulata con la Batur è stata trasferita su questo sistema di riferimento.

L’impianto si compone di ben 21 altoparlanti per garantire una fedeltà d’ascolto straordinaria e una risposta in frequenza estesa, senza alcuna perdita di dettaglio. I mid-range e i tweeter, derivati dai celebri diffusori Grand Utopia di Focal, utilizzano i coni brevettati ad “M". Questa forma esclusiva a profilo singolo, priva di nucleo centrale, offre una rigidità strutturale incredibile combinando i tre parametri chiave per un diffusore: leggerezza, rigidità e smorzamento. Il risultato è una risposta in frequenza lineare, una distorsione ridotta al minimo e una dispersione del suono ottimale che regala un realismo d’ascolto mozzafiato.

La Virtuoso Collection si distingue anche per l’uso di materiali raffinati, ricami unici e dettagli in Champagne Gold ispirati alla liuteria d’alta gamma. La collezione è disponibile per l’intera gamma Bentley e si articola in tre temi curati nei minimi dettagli: Soprano, Tenor e Bass, che spaziano da ambienti interni luminosi e sereni fino ad atmosfere più scure e teatrali. I dettagli in oro antico impreziosiscono sia l’abitacolo che l’esterno, dai badge alati ai terminali di scarico, fino alla chiave della vettura, rifinita con un profilo dorato.

Debutto sul mercato

La nuova Bentley Flying Spur può essere configurata e ordinata a partire da oggi. Le prime consegne ai clienti sono previste nella maggior parte dei mercati globali nel corso del quarto trimestre del 2026.