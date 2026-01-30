Nuova Bentley Continental GT S: l'ibrido da 680 CV

Bentley allarga la gamma Continental introducendo le nuove GT S e GTC S, due versioni che guardano apertamente alla Supersports in serie limitata e che rispondono a un’esigenza molto precisa. Offrire qualcosa in più a chi, prima di tutto, vuole guidare. Non si tratta di un semplice aggiornamento di stile o di una variante cosmetica, ma di un progetto pensato per alzare l’asticella in termini di coinvolgimento, carattere e prestazioni rispetto alle precedenti GT S.

Il punto di partenza resta la filosofia fortemente orientata al guidatore che ha caratterizzato la Supersports, qui riletta sulla piattaforma Continental di quarta generazione e aggiornata con le tecnologie più recenti sviluppate a Crewe. Il risultato non lascia spazio a interpretazioni: le nuove GT S sono le più potenti e veloci mai portate su strada con questa sigla.

Prestazioni ibride senza compromessi

Il lavoro più profondo è sotto la carrozzeria. Il nuovo sistema High Performance Hybrid porta in dote 680 CV e 930 Nm di coppia, con un incremento netto di 130 CV rispetto alla precedente GT S. Sulla strada (o in pista) la differenza si sente subito: lo scatto da 0 a 60 mph richiede appena 3,3 secondi (3,5 secondi per arrivare a 100 km/h), mentre la velocità massima si spinge fino a 305 Km/h. Valori che, senza troppi giri di parole, mettono le nuove GT S ai vertici dell’intera famiglia Continental.

Accanto ai numeri, conta il carattere. Il V8 biturbo da 4,0 litri con albero motore crossplane, abbinato allo scarico sportivo, regala un sound pieno e coinvolgente che accompagna ogni accelerazione. Dal punto di vista tecnico, il nuovo sistema ibrido supera il precedente W12 Speed in potenza, coppia e prestazioni complessive, offrendo allo stesso tempo fino a 50 miglia, circa 80 km, di autonomia in modalità completamente elettrica.

Un telaio da vera sportiva

A sostenere questo livello di potenza c’è un assetto di telaio finora riservato alle versioni più estreme della gamma, come GT Speed e GT Mulliner. Il Bentley Performance Active Chassis include trazione integrale attiva, ammortizzatori a doppia valvola, torque vectoring anteriore-posteriore e laterale, il sistema antirollio attivo Bentley Dynamic Ride a 48 V e una nuova generazione di software ESC.

Per la prima volta su una Continental GT S debuttano anche il differenziale autobloccante elettronico e lo sterzo integrale. Il comportamento su strada è modulabile: con ESC attivo la vettura privilegia la stabilità, in modalità Dynamic concede maggiore libertà al retrotreno, mentre con i controlli disattivati il guidatore può gestire l’assetto direttamente con l’acceleratore, per un’esperienza di guida più pura.

Design e interni: sportività dichiarata

Il carattere sportivo è evidente già all’esterno. La Blackline Specification introduce dettagli in nero lucido, dalle griglie allo spoiler anteriore, fino alle ali Bentley e alle scritte scure. Completano il look le calotte degli specchietti in nero Beluga, le minigonne, il diffusore posteriore e i terminali di scarico scuri.

I fari full LED Matrix con firma Bentley Precision sono condivisi con la GT Speed, mentre i cerchi da 22” offrono diverse configurazioni, dall’argento al total black.

All’interno, l’atmosfera resta sportiva ma raffinata. La configurazione bicolore dei rivestimenti è esclusiva delle GT S, i sedili presentano una lavorazione scanalata e il tessuto tecnico Dinamica riveste i principali punti di contatto. L’impiallacciatura Piano Black è di serie, con numerose opzioni di personalizzazione, tra cui fibra di carbonio lucida, pelle integrale e finiture Dark Tint Chrome.

Nel panorama Bentley, tra il comfort delle versioni Azure e le prestazioni estreme della GT Speed, le nuove Continental GT S e GTC S trovano una posizione ben definita. Una gran turismo più affilata, pensata per chi cerca prima di tutto il piacere autentico della guida.