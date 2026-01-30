Alfa Romeo e Maserati debuttano a Retromobile con Bottegafuoriserie

Tra i principali motivi di interesse della partecipazione di Stellantis a Rétromobile 2026 c’è l’avvio del progetto Bottegafuoriserie. Di cosa si tratta? Della collaborazione tra due marchi prestigiosi come Alfa Romeo e Maserati. Una partnership strategica dalla quale nasceranno vetture speciali e su misura alle richieste dei clienti. In occasione della cinquantesima edizione del Salone di Parigi c’è il lancio di Ultimate Supercar Garage, l’evento satellite dedicato alle vetture sportive contemporanee. Proprio qui Alfa Romeo e Maserati hanno mostrato le prime creazioni di Bottegafuoriserie. Si tratta di due modelli Alfa Romeo e due Maserati, nello specifico della nuova 33 Stradale, della Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, della MCXtrema da pista e della GT2 Stradale.

Le prime creazioni di Bottegafuoriserie

Tra le creazioni provenienti dal mondo Alfa c’è la Nuova 33 Stradale. Arriva a Rétromobile con una livrea verde ispirata ai grandi classici del Biscione. Per quel che riguarda il motore c’è il V6 biturbo. Un’unità che mette a disposizione 630 CV di potenza. Così da fermare la lancetta del contachilometri a 333 km/h e impiegare meno di 3 secondi per completare lo scatto da 0 a 100 km/h.

Poco distante c’è la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa. Una serie limitata a dieci esemplari, già tutti assegnati. Questo modello introduce un kit aerodinamico in carbonio capace di generare una deportanza fino a cinque volte superiore rispetto alla versione di serie, con un picco di 140 kg di carico a 300 km/h. L’ispirazione arriva dal mondo della vela, non solo nell’estetica cangiante ma anche negli interni, dove la plancia è impreziosita da inserti in materiale originale proveniente dalle vele del team Luna Rossa. Una collaborazione che guarda alla prossima America’s Cup. Un’edizione particolare per il nostro Paese che per la prima volta ospiterà, precisamente nel Golfo di Napoli, la celebre competizione.

La parte Maserati porta in scena due interpretazioni molto diverse della stessa ricerca tecnica. MCXtrema incarna l’anima più radicale del Tridente. Prodotta in soli 62 esemplari, nasce per il solo utilizzo in pista con il V6 Nettuno spinto fino a 740 CV. L’esemplare esposto presenta una livrea bicolore studiata insieme al proprietario che richiama l’iconica MC12, un dettaglio che sottolinea quanto la personalizzazione sia diventata un linguaggio centrale per il marchio (oltre che per lo stesso programma Bottegafuoriserie).

La GT2 Stradale segue invece un’altra strada e porta su strada l’eredità della GT2 da competizione. Con una potenza di 640 CV e un peso ridotto di 60 kg rispetto alla MC20, è la Maserati a motore termico più potente della gamma stradale, capace di uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi. Il modello valorizza al massimo il programma Maserati Fuoriserie grazie a un ventaglio di configurazioni sostanzialmente infinito. Basti pensare che ormai l’80% delle supersportive del Tridente passa proprio per questo percorso di personalizzazione.