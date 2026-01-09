Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, 10 esemplari per la Quadrifoglio più estrema di sempre

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa debutta al Salone di Bruxelles 2026. La casa automobilistica aveva anticipato che avrebbe potato qualcosa di speciale a questo Salone. Si tratta di una vettura realizzata dalla divisione Bottegafuorisere che si occupa di realizzare progetti speciali. Chiamata Luna Rossa in onore del team di vela italiano di cui la casa automobilistica è partner, è descritta dalla casa automobilistica come la “versione più estrema di sempre della Quadrifoglio“. Sarà realizzata in serie limitata.

MOLTO PIÙ AGGRESSIVA

Questo modello si caratterizza innanzitutto per un pacchetto aerodinamico dedicato che contribuisce a rendere il look della berlina molto più aggressivo. Nella parte anteriore, sono stati aggiunti due canard e un novo splitter, mentre lungo i fianchi sono montate delle nuove minigonne in fibra di carbonio. Al posteriore, invece, troviamo un nuovo diffusore e soprattutto un particolare spoiler che secondo Alfa Romeo è ispirato all’imbarcazione Luna Rossa AC75, che utilizza i foil per creare un effetto di volo sull’acqua. Il nuovo pacchetto aerodinamico permette di generare 140 kg di deportanza a 300 km/h. Anche la livera è stata personalizzata e troviamo sui fianchi una striscia rossa con all’interno la scritta “LUNA ROSSA".

All’interno, i sedili avvolgenti Sparco della Giulia sono ispirati ai giubbotti di salvataggio indossati dall’equipaggio di Luna Rossa, rivestiti in grigio con una striscia rossa centrale. Sul lato passeggero c’è anche un badge che indicano il numero dell’esemplare. Per quanto riguarda il motore non ci sono particolari novità. Sotto al cofano troviamo sempre il V6 biturbo da 2,9 litri di cilindrata in grado di erogare una potenza massima di 520 CV. Unità a cui è stato abbinato un impianto di scarico realizzato da Akrapovič che permette di esaltare il sound del V6. Il cambio è un automatico a 8 rapporti.

SOLO 10 ESEMPLARI

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa sarà realizzata in una piccola serie. Ne saranno prodotte solamente 10 unità. Nessuna informazione sui prezzi ma possiamo immaginare un costo superiore agli oltre 100.000 euro del modello “normale". In ogni caso, tutti gli esemplari prodotti sono già stati venduti.