Toyota GR Yaris Morizo RR, la versione più cattiva della piccola sportiva firmata da Akio Toyoda

La Toyota GR Yaris è una piccola sportiva che da subito ha saputo conquistare gli appassionati. Nel corso del tempo la casa automobilistica ha affinato la sua hot hatch e, adesso, ha presentato una versione speciale che rende questa piccola sportiva ancora più cattiva e sicuramente ancora molto più divertente da guidare. Si tratta della Toyota GR Yaris Morizo RR che è stata svelata al Salone di Tokyo 2026. Il lancio commerciale è atteso per la prossima primavera e arriverà anche in Europa. Si tratta di una serie limitata e per il Vecchio Continente a disposizione ci saranno 100 esemplari. Sarà inoltre venduta in Giappone dove saranno messe a disposizioni ulteriori 100 unità.

UNA GR YARIS DAVVERO MOLTO SPECIALE

Allo sviluppo di questo modello ha collaborato il presidente di Toyota, Akio Toyoda grande appassionato di motorsport, il cui soprannome è appunto “Morizo". Per realizzare questa versione della sportiva, la casa automobilistica ha tratto vantaggio da quanto appreso durante la 24 Ore del Nürburgring 2025 dove Toyota Gazoo Racing ha portato una GR Yaris sviluppata in collaborazione con Rookie Racing. Lo stesso Toyoda, anzi Morizo, ha partecipato alla competizione. La nuova Toyota GR Yaris Morizo RR prende quindi il nome dal presidente di Toyota (Morizo) e da Rookie Racing (RR). Cosa la distingue dalle altre versioni della GR Yaris che già conosciamo?

NATA PER ESSERE ANCORA PIÙ VELOCE

Innanzitutto, la sportiva adotta un body kit specifico che include un alettone posteriore in fibra di carbonio, specifico per questa vettura, sviluppato grazie alla partecipazione alla 24 Ore del Nürburgring. Ci sono poi un nuovo splitter anteriore, nuove minigonne laterali e un cofano in fibra di carbonio. Il colore esterno è il Gravel Khaki, esclusivo per questo modello, con dettagli in Piano Black. Inoltre, di serie troviamo cerchi in lega Matte Bronze da cui si intravede l’impianto frenante con pinze di colore giallo Morizo. Per quanto riguarda l’abitacolo, troviamo rivestimenti con cuciture sempre di colore giallo e rispetto alla GR Yaris che conosciamo, c’è un nuovo volante con un diametro leggermente ridotto e paddle per gestire il cambio automatico di cui dispone la vettura. All’interno è presente anche un’esclusiva targhetta con il numero di serie e il logo “MORIZO RR".

Per la nuova Toyota GR Yaris Morizo RR è stato sviluppato anche un assetto specifico. Il risultato di questo lavoro è un’auto che può essere guidata senza problema tutti i giorni pur consentendo le massime prestazioni di guida sportiva. Il lavoro ha riguardato anche una diversa taratura del servosterzo elettrico. Inoltre, in collaborazione con Morizo ​​è stata sviluppata un’esclusiva modalità di controllo del sistema della trazione integrale. La modalità “MORIZO" sostituisce la modalità “GRAVEL" della GR Yaris “normale" che va ad impostare la distribuzione della coppia al 50:50.

MOTORE

Nel comunicato europeo non si fa menzione a novità di motore. Possiamo quindi immaginarci che sotto al cofano troveremo sempre l’unità 3 cilindri turbo di 1,6 litri da 280 CV in questo caso abbinata ad un cambio automatico a 8 rapporti. Nulla è stato detto sui prezzi per il mercato europeo.