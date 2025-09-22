Toyota GR Yaris MY25, più cattiva che mai: debutta l’Aero Performance

Sempre più cattiva. Sul mercato italiano arriva la nuova Toyota GR Yaris MY25 ancora più efficace tra le curve. Da quando è stata lanciata sul mercato, la GR Yaris ha saputo conquistare gli appassionati grazie alle prestazioni e alla dinamica di guida da vera sportiva. Adesso, con il nuovo Model Year, è stata ulteriormente affinata e si può già ordinare in Italia.

UN COSTANTE MIGLIORAMENTO

ALLESTIMENTI

Dal 2020, Toyota ha costantemente migliorato la GR Yaris. Con questo ulteriore aggiornamento, la sportiva può contare sucon un alto livello di rigidità di fissaggio che aiutano a fissare i componenti del telaio, migliorando la risposta dello sterzo e la stabilità in rettilineo, migliorando il feeling di guida. Toyota ha pure rivisto ilper adattare la vettura alle modifiche ai bulloni che fissano le parti del telaio e per migliorare il controllo dell’auto, nonché per adattarla all’aumento della coppia utilizzata per serrare i bulloni. La forza di smorzamento dell’ammortizzatore è stata regolata per ottenere sia il controllo richiesto che il comfort di guida. Inoltre, ilè stato messo a punto attraverso ripetuti miglioramenti con l’aiuto di piloti professionisti per migliorare la linearità dello sterzo.

Un nuovo grande condotto di raffreddamento e una griglia sul cofano in alluminio adattati alla forma sagomata del cofano in fibra di carbonio. Durante la guida ad alta velocità, questo migliora il raffreddamento estraendo il calore dal vano motore.

Uno spoiler basso all’anteriore per ridurre la portanza, migliorare il bilanciamento generale dell’auto e aumentarne l’aderenza.

Un grande alettone posteriore regolabile che contribuisce ora ad un migliore controllo ad alta velocità e alla stabilità in frenata. La sua angolazione può essere modificata manualmente in base alle diverse circostanze, ad esempio prima della guida in circuito, per un’esperienza ancora più emozionante.

Un nuovo rivestimento sotto la vettura ispirato al fondo piatto del serbatoio del carburante utilizzato nelle gare della “Super Taikyu Series" per ottimizzare il flusso d’aria nel sottoscocca e migliorare ulteriormente le prestazioni aerodinamiche.

Nuovi condotti situati tra la ruota anteriore e la portiera che liberano l’aria che si accumula nel passaruota anteriore migliorando la direzionalità anche in caso di frenate decise, aumentando la stabilità in ingresso di curva.

Due gli allestimenti:. Per il primo non ci sono particolari novità tranne l’aggiunta del volante e dei sedili riscaldati, ora standardizzati. L’allestimento Aero Performance è nuovo ed introduce importanti novità per ottenere prestazioni sempre migliori. In particolare,include:



In pratica si tratta della Toyota GR Yaris “Aero Performance Package" che da poco ha fatto il suo debutto in Giappone. Altra importante novità è il freno a mano verticale, sviluppato grazie all’esperienza maturata nelle competizioni come il WRC. Sono inoltre state introdotte importanti novità al pacchetto di sicurezza attiva TSS3 (Toyota Safety System 3) come: Blind Spot Monitor, Rear Cross Traffic Alert e Safety Exit Assistance. E’ presente anche un impianto audio JBL con 8 speaker. Nessuna modifica al motore che rimane il 3 cilindri turbo di 1,6 litri da 280 CV.

PREZZI

Quanto costa la nuova Toyota GR Yaris MY25? Listino che parte daper l’allestimento Circuit fino aidell’allestimento Aero Performance, sul quale è possibile aggiungere i cerchi forgiati a 4.000 euro.