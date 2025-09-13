La Toyota GR Yaris più estrema pronta al debutto in Giappone. Presto in Europa
Si appresta a debuttare in Giappone la versione più estrema della GR Yaris dotata di uno specifico pacchetto aerodinamico; arriverà in Europa
Toyota GR Yaris è una sportiva di quelle vere che sa divertire tra le curve. Adesso, in Giappone, questo modello si prepara ad offrire agli appassionati ancora più divertimento. Infatti, dal primo ottobre sarà disponibile nelle concessionarie la GR Yaris “Aero Performance Package" che è stata sviluppata sfruttando le conoscenze acquisite dalla casa automobilistica nel mondo delle competizioni. La buona notizia è che arriverà anche in Europa. Alla fine di giugno, infatti, Toyota aveva fatto sapere che gli ordini sarebbero partiti in autunno. Dunque, non dovrebbe mancare molto. Intanto, gli appassionati giapponesi che vogliono tirare fuori il massimo dalla sportiva hanno un nuovo oggetto del desiderio.
DALLA PISTA ALLA STRADA
Il pacchetto aerodinamico messo a punto da Toyota Gazoo Racing permette di massimizzare le prestazioni della GR Yaris grazie a 6 componenti specifici che vengono montati direttamente in fabbrica. Al momento, infatti, non è possibile montare il kit aerodinamico in un secondo momento. Entriamo più nei dettagli. Quale sono le caratteristiche speciali della GR Yaris “Aero Performance Package"? Il kit propone innanzitutto un ampio sfogo dell’aria sul cofano motore che permette di facilitare il raffreddamento. In tale modo è possibile agevolare la dispersione del calore presente nel vano motore, soprattutto quando si chiedono le massime prestazioni all’auto
Per migliorare l’equilibrio aerodinamico e ridurre la portanza anteriore, Toyota ha introdotto davanti uno spoiler a labbro. Stando a quanto racconta il costruttore, inizialmente questa soluzione non doveva essere presente ma sulla base dei feedback del pilota professionista Oshima, ha deciso di introdurre pure questa ulteriore modifica aerodinamica. Terzo elemento, nuovi sfoghi per l’aria dietro ai passaruota anteriori. C’è poi una novità dedicata al fondo dell’auto. Il serbatoio del carburante è stato infatti coperto. Il motivo? In questo modo è stato possibile ottimizzare il flusso dell’aria sotto la vettura e migliorare le prestazioni aerodinamiche complessive. Il kit include pure un ampio spoiler posteriore regolabile. Infine, al posteriore troviamo nuovi sfoghi per l’aria, pensati per agevolare il flusso dell’aria in uscita.
PREZZI
In Giappone, la nuova Toyota GR Yaris “Aero Performance Package" parte da 4.405.000 yen che al cambio sono circa 23.400 euro. I prezzi europei ancora non sono stati comunicati.