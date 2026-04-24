Toyota Yaris Cross 2026: prezzi da 29.600 euro

La nuova Toyota Yaris Cross 2026, presentata in anteprima nazionale alla Milano Design Week, è ufficialmente in vendita in Italia da oggi. Il B-SUV ibrido giapponese è il modello più venduto di Toyota in Europa con 200.000 unità nel 2025, e questo restyling punta a confermarne il primato nel segmento.

Le novità 2026

Dal punto di vista estetico, le principali novità della Toyota Yaris Cross 2026 riguardano il frontale, con una nuova griglia con motivo a nido d’ape in tinta con la carrozzeria, i fari LED ridisegnati con luci diurne integrate e cerchi in lega di misura maggiore sugli allestimenti superiori. Tre le nuove colorazioni, tra cui il Precious Bronze disponibile solo in versione bitono con tetto nero. Negli interni debuttano le finiture color platino su porte e cruscotto e il nuovo materiale SakuraTouch, un rivestimento a base vegetale che consente una riduzione del 95% delle emissioni di CO2 rispetto alla vera pelle.

Allestimenti e prezzi

Il listino parte da 29.600 euro, che scendono a 24.950 euro in caso di permuta o rottamazione di qualsiasi usato e senza vincoli. Per chi preferisce il finanziamento, Toyota Easy Next propone rate a partire da 159 euro al mese per 48 mesi. Il noleggio a lungo termine KINTO, riservato ad aziende e professionisti, parte invece da 249 euro al mese più IVA per 36 mesi. La gamma si articola in quattro allestimenti:

Yaris Cross

Icon

Premium

GR SPORT

Tutti gli allestimenti prevedono motorizzazione Full Hybrid 130 CV come unica opzione. La trazione integrale AWD-i è disponibile sugli allestimenti Icon e Premium. La GR SPORT è invece disponibile solo in versione FWD.

Tra le novità commerciali più rilevanti rispetto alla versione precedente, l’allestimento Icon è stato arricchito con cerchi da 17”, sensori di parcheggio anticollisione ICS, illuminazione ambientale, caricatore wireless e sedili sportivi. L’allestimento Premium introduce i cerchi da 18” e il nuovo rivestimento SakuraTouch. Gli allestimenti Premium e GR SPORT includono ora di serie il Power Back Door con Kick Sensor e il Blind Spot Monitor.