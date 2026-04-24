Sciopero trasporti 24 aprile, si fermano i mezzi in un venerdì nero

In queste ore è partito uno sciopero sul trasporto pubblico locale a Milano che causerà impatti negativi sulla mobilità in città. La tensione, indetta dal sindacato Confial Trasporti, riguarda l’intero gruppo Atm e coinvolge metropolitana, autobus e tram. L’azienda Trasporti Milanesi S.p.A. è una società pubblica italiana, di proprietà del capoluogo lombardo, che gestisce il servizio di trasporto su un territorio che interessa oltre 3 milioni di abitanti e che comprende la città di Milano e 95 comuni della Lombardia.

La conferma ufficiale dello sciopero nelle ultime giornate caldissime del Fuorisalone è giunta puntuale dall’azienda di trasporto milanese, che ha informato gli utenti attraverso una comunicato. L’iniziativa rientra nel calendario degli scioperi segnalati anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e prevede una durata complessiva di otto ore.

Gli orari garantiti e le fasce a rischio

Durante la giornata del 24 aprile il servizio non risulterà uniforme. Sono previste fasce orarie in cui i mezzi circoleranno regolarmente e altre in cui potrebbero esserci dei disagi. Nel dettaglio, le linee Atm saranno garantite dall’inizio del servizio fino alle ore 8:45 e dalle ore 15 fino al termine della giornata. La fascia più esposta è quella compresa tra le 8:45 e le 15, periodo in cui metro, autobus lasceranno spiazzati i viaggiatori.

I pendolari potrebbero trovare corse ridotte o cancellate. Nonostante lo sciopero le principali esigenze di spostamento nelle ore di punta del mattino e nel rientro pomeridiano dovrebbero essere soddisfatte senza patemi. Naturalmente lo sciopero non interessa solo la rete urbana di Milano, ma riguarda tutti i collegamenti gestiti dall’azienda. Problemi anche sulla funicolare Como-Brunate, il cui servizio potrebbe non essere garantito nella fascia oraria tra le 8:30 e le 16:30. Disagi sono previsti anche nei territori limitrofi gestiti da Net. A Monza lo sciopero è programmato dalle 14:50 fino alle 18:50, mentre a Trezzo sull’Adda dalle 8:45 alle 15. La circolazione dei treni nella giornata di venerdì 24 aprile 2026 non dovrebbe subire variazioni.

I motivi della protesta

Gli scioperi si inseriscono nel difficile quadro dei disagi organizzativi in merito alle condizioni di lavoro del personale. Secondo quanto riportato da Atm, tra i motivi vi sarebbero le “barriere architettoniche per disabili” e le questioni legate agli “aumenti salariali discriminatori ed encomi”. Le richieste ruotano intorno ad aspetti contrattuali e organizzativi, come la “diversificazione contrattuale aziendale” e la “tassazione agevolata per i nuovi assunti”, oltre alla possibilità di introdurre “affitti agevolati o calmierati”.

Si rivendicano condizioni operative migliori per il personale Atm. Vengono da tempo sottolineati gli “spostamenti disagiati da e per i cambi in linea” e la necessità di ottimizzare aspetti pratici come i “parcheggi per il personale in servizio”. Si richiedono interventi su pause e sull’organizzazione del lavoro con la possibilità di migliorare “le pause pranzo e le soste tecniche per il personale notturno”, oltre alla presenza di “luoghi di ristoro per pause brevi e bisogni fisiologici”. Le richieste ruotano intorno alla gestione della formazione del personale, delle ferie, della sicurezza, e aspetti relativi al servizio offerto ai cittadini, come il miglioramento dei “servizi di assistenza” e l’introduzione di “abbonamenti agevolati”. Le richieste avanzate dal sindacato Confial Trasporti, infine, ruotano intorno alle “ricariche dei bus elettrici” e alla regolazione della viabilità attraverso i “temporizzatori degli impianti semaforici”.