In Cina il boom delle auto elettriche ha evitato 262.000 morti per smog

Negli ultimi anni la transizione della Cina verso i veicoli elettrici (EV) e i veicoli a nuova energia (NEV) ha generato benefici concreti e misurabili per la salute pubblica. A dirlo è uno studio pubblicato su Nature Health, che lega la riduzione dell’inquinamento atmosferico nelle città cinesi alla diffusione di veicoli a zero o bassissime emissioni.

Una importante riduzione delle emissioni

L’impatto della mobilità sostenibile è così significativo che ha permesso di prevenire (secondo le fonti) circa 262.000 morti premature non accidentali. I ricercatori hanno utilizzato dati satellitari ad alta risoluzione e machine learning analizzando la situazione di 150 città cinesi: secondo le rilevazioni la diffusione dei NEV ha portato a una riduzione del 23,80% delle polveri sottili (PM2.5) e del 30,67% del monossido di carbonio.

Benefici “nonostante il carbone”

C’è ancora molto da fare

Questi risultati si inseriscono in un mercato dell’auto che si è profondamente evoluto in pochi anni: in Cina le vendite di auto a combustione sono scese del 37%, mentrehanno superato il 50% delle immatricolazioni. Lo studio fornisce una prova dei vantaggi dell’elettrificazione in relazione alla qualità dell’aria ed è ancor più interessante considerando che la Cina ha una: anche se la produzione dell’energia non proviene da fonti rinnovabili o “pulite”, si è registrata unae di conseguenza una diminuzione di malattie e decessi. Un fenomeno similare si sta registrando anche in California, dove la diffusione dei veicoli a zero emissioni sta migliorando la qualità dell’aria.

Gli autori dello studio sottolineano che restano ancora diverse sfide cruciali da affrontare. Infatti, il biossido di azoto (NO2) e il particolato superiore a PM2.5 hanno registrato un calo minimo. Questo fenomeno è stato correlato principalmente alla circolazione dei mezzi pesanti alimentati a gasolio, che rimangono in gran parte non elettrificati. Inoltre, è da notare che i benefici in termini di riduzione dello smog (e di conseguenza di riduzione dei decessi) si sono concentrati principalmente nelle città più ricche e sviluppate. Nei prossimi anni, quindi, sarà fondamentale favorire l’adozione di veicoli a basse emissioni nelle regioni a basso reddito e accelerare l’elettrificazione dei mezzi pesanti, due fronti su cui il governo cinese si sta già muovendo.