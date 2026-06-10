Olinia: la microcar elettrica messicana con spazio per sei persone

Arriva dal Messico un nuovo progetto a zero emissioni, che ha una forte valenza dal punto di vista della politica industriale: si chiama Olinia Uno ed è stata presentata direttamente dalla presidente del Paese, Claudia Sheinbaum.

Un progetto messicano

Si tratta di una microcar elettrica che rappresenta la prima iniziativa automobilistica messicana, promossa dal governo con la finalità di sviluppare una filiera nazionale autonoma e ridurre la dipendenza dalle importazioni straniere, soprattutto cinesi. Il progetto è stato coordinato dal Ministero della Scienza messicano (Secihti) in collaborazione con università e istituti tecnici come il TecNM e l’IPN. Circa il 50% dei componenti è prodotto in Messico, ma il governo punta ad arrivare al 75% entro il 2030.

Autonomia fino a 125 km

Abitacolo per sei

La piccola vettura, che è stata pensata come un’alternativa più sicura ai mototaxi e alle motociclette attualmente molto diffusi in Messico, è equipaggiata con unache consente. La velocità massima è limitata a, a conferma della vocazione prettamente cittadina del mezzo. Laè semplice ed è progettata per essere il più possibile accessibile: richiede circa 8 ore tramite una normale presa domestica a 110V o 4 ore con una presa a 220V.

Olinia è caratterizzata da soluzioni estremamente pratiche. Pur avendo dimensioni compattissime, ha una forma che ottimizza lo spazio interno. L’abitacolo può ospitare infatti fino a sei persone, un notevole carico e anche una sedia a rotelle, senza modifiche o adattamenti. Sulla plancia troviamo uno schermo centrale da 7 pollici, due altoparlanti e la connettività Bluetooth 5.0.

Prezzo ridottissimo

L’aspetto più rivoluzionario di Olinia è il suo prezzo. Con un listino annunciato di 150.000 pesos (circa 7.500 euro al cambio attuale), si posiziona tra i veicoli elettrici più economici in assoluto. Oltre al ridotto costo di acquisto, la microcar offre un significativo risparmio nei costi operativi, pari a soli 49 centesimi messicani (circa 2,5 centesimi di euro) per chilometro, risultando più economica persino rispetto a una moto. Il debutto sul mercato messicano è previsto nell’estate del 2027.