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Olinia: la microcar elettrica messicana con spazio per sei persone

La presidente del Messico ha presentato una microcar a basso costo pensata per rivoluzionare la mobilità urbana e sviluppare la filiera locale.

Olinia: la microcar elettrica messicana con spazio per sei persone
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Andrea Tomelleri
Andrea Tomelleri
Pubblicato il 10 giu 2026
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Arriva dal Messico un nuovo progetto a zero emissioni, che ha una forte valenza dal punto di vista della politica industriale: si chiama Olinia Uno ed è stata presentata direttamente dalla presidente del Paese, Claudia Sheinbaum.

Un progetto messicano

Si tratta di una microcar elettrica che rappresenta la prima iniziativa automobilistica messicana, promossa dal governo con la finalità di sviluppare una filiera nazionale autonoma e ridurre la dipendenza dalle importazioni straniere, soprattutto cinesi. Il progetto è stato coordinato dal Ministero della Scienza messicano (Secihti) in collaborazione con università e istituti tecnici come il TecNM e l’IPN. Circa il 50% dei componenti è prodotto in Messico, ma il governo punta ad arrivare al 75% entro il 2030.

Autonomia fino a 125 km

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La piccola vettura, che è stata pensata come un’alternativa più sicura ai mototaxi e alle motociclette attualmente molto diffusi in Messico, è equipaggiata con una batteria LFP da 14,7 kWh che consente un’autonomia stimata tra i 100 e i 125 chilometri. La velocità massima è limitata a 50 km/h, a conferma della vocazione prettamente cittadina del mezzo. La ricarica è semplice ed è progettata per essere il più possibile accessibile: richiede circa 8 ore tramite una normale presa domestica a 110V o 4 ore con una presa a 220V.

Abitacolo per sei

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Olinia è caratterizzata da soluzioni estremamente pratiche. Pur avendo dimensioni compattissime, ha una forma che ottimizza lo spazio interno. L’abitacolo può ospitare infatti fino a sei persone, un notevole carico e anche una sedia a rotelle, senza modifiche o adattamenti. Sulla plancia troviamo uno schermo centrale da 7 pollici, due altoparlanti e la connettività Bluetooth 5.0.

Prezzo ridottissimo

L’aspetto più rivoluzionario di Olinia è il suo prezzo. Con un listino annunciato di 150.000 pesos (circa 7.500 euro al cambio attuale), si posiziona tra i veicoli elettrici più economici in assoluto. Oltre al ridotto costo di acquisto, la microcar offre un significativo risparmio nei costi operativi, pari a soli 49 centesimi messicani (circa 2,5 centesimi di euro) per chilometro, risultando più economica persino rispetto a una moto. Il debutto sul mercato messicano è previsto nell’estate del 2027.

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