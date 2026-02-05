Microcar in Italia: -14,6% nel 2025. Quali sono i quadricicli più venduti? Le classifiche

Com’è andato il mercato dei quadricicli nel 2025? Le microcar continuano a piacere sempre molto agli italiani? L’analisi di Dataforce racconta che nel 2025 sono stati immatricolati 17.989 quadricicli, pari ad un calo del 14,6% rispetto all’anno precedente. Perché questa flessione nelle vendite? Il rapporto la spiega così:

La contrazione riflette un contesto di mercato profondamente mutato, caratterizzato dalla progressiva riduzione del supporto pubblico al segmento e da una crescente pressione competitiva esercitata dal mercato delle autovetture elettriche di primo prezzo.

Tuttavia, bisogna andare più a fondo e a quel punto si scoprono alcune cose interessanti. Per esempio, che i quadricicli leggeri hanno chiuso il 2025 con 13.920 immatricolazioni, in diminuzione del 21% su base annua, mentre i quadricicli pesanti mostrano una maggiore tenuta, con 4.069 unità e una crescita del 18,1% rispetto al 2024. Dati che mettono in evidenza, spiega Dataforce, una progressiva maturazione del mercato e una maggiore propensione verso prodotti più versatili e prestazionali.

QUADRICICLI ENDOTERMICI SEMPRE PIÙ MARGINALI

I quadricicli elettrici rappresentano il 72% del mercato della microcar con 12.994 immatricolazioni (-0,7%). I modelli endotermici, invece, non vanno oltre le 4.995 unità (-37,4%). Più nello specifico, i quadricicli leggeri elettrici hanno totalizzato 10.064 immatricolazioni (-6,2%), mentre quelli pesanti elettrici raggiungono quota 2.930 unità, in crescita del 24,2%. Per quanto riguarda i modelli endotermici, i quadricicli leggeri totalizzano nel 2025 3.856 unità (-44,1%), mentre quelli pesanti 1.139 unità (+5%).

Il canale privati rimane dominante ma chiude l’anno in calo, con 8.610 immatricolazioni complessive (-22,7%). Crescono in modo significativo le autoimmatricolazioni di produttori e concessionari, che raggiungono 2.185 unità, con un incremento superiore al +380% rispetto al 2024, a testimonianza di una gestione sempre più attiva degli stock e del supporto alla rete commerciale. Positivo anche il contributo dei canali professionali: le flotte chiudono a 1.371 unità (+16,5%), mentre il noleggio, sia a lungo che a breve termine, mostra tassi di crescita elevati pur su volumi ancora contenuti.

I MODELLI PIÙ VENDUTI

Quali sono le microcar più vendute in Italia? Nel segmento dei quadricicli leggeri elettrici la top 3 è composta da Topolino, Ami ed Aixam e-City. Da notare che da quando è arrivata sul mercato la FIAT Topolino, la Citroen Ami ha continuato a perdere volumi di vendita.

FIAT Topolino: 3.987 (+0,9%)

Citroen Ami: 3.416 (-35,8%)

Aixam e-City: 1.497 (+94,2%)

Silence S04: 308 (+3,1%)

Mobilize Duo: 256 (nuovo)

Tra i quadricicli pesanti elettrici, in prima posizione troviamo la XEV YOYO e a seguire Mobilize Duo e la Microlino.

XEV YOYO: 1.418 (-20,8%)

Mobilize Duo: 371 (nuovo)

Microlino: 251 (+153,5%

Silence S04: 189 (+4.625)

DR Birba: 180 (nuovo)

Tra i modelli endotermici, nel segmento dei quadricicli leggeri, Aixam City e Ligier JS50 restano i modelli di riferimento, ma entrambi registrano forti cali.

Aixam City: 1.555 (-45%)

Leigier JS50: 1.502 (-34%)

Aixam Coupé: 317 (-27,5%)

Chatenet: 130 (-71,8%)

Casalini 550: 112 (+6,7%)

Questa è invece la classifica dei quadricicli pensanti endotermici.

Aodes Pathcross 650: 139 (+595%)

CFMOTO CForce 450: 135 (-36,9%)

Polaris Sportsman: 131 (-42%)

Voge XWOLF 300: 121 (nuovo)

CFMOTO CForce 625: 70 (0%)

PROSPETTIVE 2026

Quali sono le prospettive per il nuovo anno? L’andamento delle vendite sarà influenzato dagli incentivi, sebbene le modifiche in arrivo dovrebbero consentire solamente alle persone fisiche di poter sfruttare il bonus.