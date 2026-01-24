Incentivi quadricicli elettrici 2026 in arrivo: ci saranno alcune novità

Anche nel 2026 tornano gli incentivi per i quadricicli elettrici che valgono anche per l’acquisto di ciclomotori e motocicli a zero emissioni e ibridi (categorie da L1e a L7e). Parlando in generale, la dotazione del fondo di questo ecobonus dovrebbe rimanere sempre di 30 milioni di euro. Lo schema dell’attribuzione dell’incentivo negli anni scorsi prevedeva un contributo del 30% sul prezzo d’acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro senza rottamazione e del 40% del prezzo d’acquisto fino ad un massimo di 4.000 euro in caso di rottamazione. Tuttavia, pare che siano in arrivo alcune novità emerse attraverso una serie di emendamenti alla Legge di Bilancio 2026. Ecco perché nonostante siamo verso la fine del mese di gennaio, ancora i nuovi incentivi non sono partiti ufficialmente.

ECCO COSA POTREBBE CAMBIARE

In attesa che vengano ufficializzate le modifiche, ecco alcune delle novità che potrebbero arrivare. L’impianto di base degli incentivi non dovrebbe cambiare. Innanzitutto, sembra che il nuovo Ecobonus sarà limitato alle persone fisiche. Insomma, nessun vantaggio per le persone giuridiche (aziende e partite IVA). Una scelta fatta per concentrare le agevolazioni sui consumatori finali. Non ci sarà un meccanismo con i voucher come per gli ultimi incentivi auto elettriche 2025. Farà tutto la concessionaria, caricando attraverso una piattaforma telematica il contratto d’acquisto. Ovviamente, il bonus sarà poi detratto come sconto dal prezzo d’acquisto. Insomma, il cliente non dovrà fare nulla. Pare inoltre che una parte del fondo possa essere riservata alle due ruote elettriche.

Da capire se il bonus una volta ufficializzato riguarderà solamente i veicoli acquistati da quel momento in poi o se sarà retroattivo anche agli acquisti effettuati dal primo gennaio 2026. Di certo c’è, comunque, che sono in arrivo alcune novità operativa anche se l’incentivo non dovrebbe essere snaturato. Per capire esattamente quali saranno le modifiche rispetto alle regole dello scorso anno e se eventualmente ce ne saranno altre, non si può fare altro che attendere novità da parte del Governo. A quel punto capiremo esattamente come sarà il nuovo incentivo per i quadricicli elettrici e ciclomotori e motocicli a zero emissioni e ibridi.

2026 ULTIMA POSSIBILITÀ?

A meno che il Governo non intenda cambiare idea, il 2026 sarà l’ultimo anno in cui saranno proposti questi incentivi dato che dal 2027 il fondo non sarà più rifinanziato. Cambierà qualcosa? Lo scopriremo, forse, quando il Governo ufficializzerà la regole di questi nuovi incentivi 2026.