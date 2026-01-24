Tesla Model Y si aggiorna in Europa: ecco cosa cambia nel SUV elettrico

Tesla Model Y è stata aggiornata anche in Europa. Sono arrivate alcune piccole novità che la casa automobilistica aveva introdotto per il suo SUV elettrico da un po’ di tempo sul mercato americano. Come sappiamo, Tesla è solita aggiornare le sue vetture costantemente senza grossi proclami. Cosa cambia quindi?

🔥🇪🇺 Tesla launches new upgrades for the Model Y lineup in Europe! 16” QHD front display for all trims, including Standard! Black headliner for Premium and Performance Dark Gray 20” Helix 2.0 wheels for Premium Black exterior badges pic.twitter.com/aU4Q28iE1S — The Tesla Newswire (@TeslaNewswire) January 23, 2026

LE PRINCIPALI NOVITÀ PER LA TESLA MODEL Y

Innanzitutto, su tutte le versioni del SUV elettrico è stato introdotto il nuovo schermo da 16 pollici QHD del sistema infotainment, prima disponibile solamente per il modello Performance. Da notare che il nuovo display è disponibile anche per le versioni Standard e non solamente le Premium. Invece, solamente per le Premium, Tesla ha reso disponibili i nuovi cerchi da 20 pollici Cerchi Helix 2.0 con finitura scura. Invece, per le Premium e la Performance, la Model Y offre adesso il cielo dell’abitacolo di colore nero. Per il momento, niente versione a 7 posti che invece è disponibile come opzione sul mercato americano.

Insomma, piccole novità già comparsa al livello del configuratore. Vista la loro introduzione sul mercato americano, sapevamo che prima o poi sarebbero arrivate anche sulle Tesla Model Y europee prodotte in Germania. Novità che quindi sono state rese adesso disponibili con il Model Year 2026 del SUV elettrico. Parlando invece dei tempi di consegna, la Standard RWD e la Performance sono già disponibili. La Standard Long Range da febbraio e le Premium da marzo. Da capire se chi aveva ordinato una Model Y in questi giorni riceverà il modello aggiornato o quello “vecchio".

I PREZZI NON CAMBIANO

Per il resto, non ci sono ulteriori novità importanti. La struttura dei prezzi rimane sempre la stessa, con la Tesla Model Y proposta a partire da 39.990 euro.