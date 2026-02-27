Tesla Model Y, arriva in Italia la versione 7 posti: ecco quanto costa

Dopo l’arrivo all’inizio dell’anno sul mercato americano, Tesla amplia la gamma della Model Y anche in Italia. Da oggi è infatti disponibile anche nel nostro Paese la variante a 7 posti. Una versione del SUV elettrico di Tesla, abbinata in esclusiva alla variante Premium Long Range a trazione integrale, particolarmente adatta per le famiglie numerose.

Come cambia la Model Y

La novità più concreta riguarda ovviamente i posti. Quindi la terza fila. La terza fila ospita due posti rivolti in avanti e ribaltabili, accessibili tramite pulsanti integrati negli schienali dei sedili esterni della seconda fila, che scorrono automaticamente per facilitare l’ingresso e l’uscita. Una soluzione pensata soprattutto per chi viaggia con bambini piccoli. Ma c’è una precisazione da fare. Lo spazio disponibile in terza fila è limitato e si adatta meglio ai bambini o alle persone di bassa statura. Motivo per cui non è consigliato per i viaggi più lunghi.

Sul fronte della capacità di carico, il discorso è articolato. Con la terza fila in uso il bagagliaio posteriore si attesta a 381 litri, a cui si aggiungono i 116 litri del frunk anteriore (lo spazio sotto il cofano ricavato dall’assenza del motore termico). Abbattendo la terza fila si raggiungono 894 litri, che salgono fino a 2.094 reclinando anche la seconda. L’autonomia dichiarata tocca i 600 km secondo il ciclo WLTP, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi e una velocità massima di 201 km/h.

La dotazione segue lo standard Premium. La prima fila dispone di un touchscreen da 16”, la seconda di uno schermo da 8” con connettività Bluetooth per la gestione dell’infotainment e della temperatura, mentre la terza offre due porte USB-C. Completano la dotazione i sedili anteriori ventilati e riscaldati, i vetri acustici su tutti i cristalli, il tetto panoramico in vetro e un impianto audio da 15 altoparlanti con subwoofer. L’Autopilot è di serie, mentre il Full Self-Driving in versione Supervised è predisposto e verrà attivato da remoto una volta ottenute le approvazioni regolamentari europee.

Prezzi e disponibilità

La versione a 7 posti è disponibile solo sulla Premium Long Range AWD, con un prezzo che si attesta a 55.49€, corrispondente a un sovrapprezzo di 2.500€ rispetto alla stessa versione a 5 posti. L’intera gamma della Model Y in Italia è quindi composta da:

Model Y RWD: 39.990 euro;

Model Y Long Range RWD: 46.990 euro;

Model Y Premium Long Range RWD: 49.990 euro;

Model Y Premium Long Range AWD: 52.990 euro;

Model Y Premium Long Range AWD 7 posti: 55.490 euro;

Model Y Performance AWD: 61.990 euro.

Le consegne della versione a 7 posti sono previste ad aprile, direttamente dalla Gigafactory di Berlino.