Tesla, svolta per la Full Self Driving: sarà offerta solo in abbonamento

Tesla ha deciso che a partire dal 14 febbraio offrirà la Full Self Driving (FSD) solamente attraverso un abbonamento. Lo ha comunicato direttamente Elon Musk attraverso un messaggio su X (ex Twitter). L’abbonamento non è una novità perché era stato introdotto da tempo ma ancora oggi è possibile acquistare il pacchetto “Full Self Driving (Supervised)” al prezzo di 8.000 dollari. A quanto pare, le cose stanno per cambiare e tra un mese la FSD si potrà richiedere solamente in abbonamento.

QUANTO COSTA?

Ovviamente nulla cambia per chi ha già acquistato il pacchetto FSD. Chi non l’aveva ancora fatto presto potrà utilizzare la Full Self Driving solamente attraverso l’abbonamento. Quanto costa? 99 dollari al mese o 999 dollari l’anno. Ovviamente la novità riguarda essenzialmente il mercato americano. Per quanto il pacchetto FSD si possa comprare anche in Europa (Guida autonoma al massimo potenziale, così si chiama in Italia), come ben sappiamo al momento per motivi normativi, le funzionalità avanzate di assistenza alla guida che Tesla offre negli Stati Uniti qui da noi non sono disponibili.

Tesla will stop selling FSD after Feb 14. FSD will only be available as a monthly subscription thereafter. — Elon Musk (@elonmusk) January 14, 2026

Tesla ha quindi deciso di seguire un diverso approccio commerciale per offrire la FSD. Non sarebbe strano che l’offerta commerciale poi non possa venire ulteriormente modificata con specifici pacchetti abbonamento magari basati sulla percorrenza in FSD come qualcuno ha iniziato a suggerire attraverso i social network. Ne sapremo di più nelle prossime settimane in vista di questa piccola rivoluzione che scatterà dal 14 febbraio. Vale la pena di notare che il modello abbonamento per le funzionalità avanzate di assistenza alla guida è sempre più adottato dalle case automobilistiche. Al momento non possiamo fare altro che attendere novità per capire meglio cosa ha in mente Elon Musk.

Intanto siamo anche in attesa di eventuali novità per il mercato europeo dove oggi ufficialmente possiamo utilizzare solamente le funzioni base dell’Autopilot. Pare comunque che a febbraio possano arrivare novità dai Paesi Bassi ma per poter disporre dell’FSD in Europa, la strada sembra ancora lunga. Tesla comunque è già pronta ad offrirla come ha mostrato in alcuni video in cui le sue auto di test utilizzavano l’FSD senza problemi in alcune delle principali Capitali europee, Roma inclusa.