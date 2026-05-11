Tesla FSD: da New York a Los Angeles senza intervento umano in meno di 50 ore

Da New York a Los Angeles senza toccare mai il volante. Non è utopia, ma quello che ha fatto un team di tre appassionati che, sabato scorso 9 maggio, ha completato la Cannonball Run americana (una corsa non ufficiale di circa 4.560 km di percorso) con una Tesla Model 3 aggiornata alla versione 14.3.2 dell’FSD, il sistema di assistenza alla guida della casa automobilistica statunitense.

L’importanza di questo risultato

Crazy to think my Model 3 on FSD v14.3.2 just drove us 2,833 miles from New York to LA without any human intervention or disengagement. FSD parked and unparked at each charger, and helped us break the record for fastest FSD Cannonball Run. Never touched a turn signal or pedal. pic.twitter.com/x2eJdAiOXO — Zack (@BLKMDL3) May 10, 2026

La Cannonball Run è una corsa non ufficiale e senza regole fisse che collega tradizionalmente il Red Ball Garage di Manhattan al Portofino Inn di Redondo Beach, in California. Il team ha coperto 4.560 km (2.833 miglia) in 49 ore e 55 minuti, battendo il precedente record stabilito a gennaio 2026 da Alex Roy di circa 8 ore e 26 minuti. La differenza rispetto al record precedente non è solo nella durata. Mentre Roy aveva gestito manualmente il parcheggio ad ogni tappa di ricarica ai Supercharger, questa volta l’intera sequenza (avvicinamento, parcheggio e uscita) è stata gestita dall’FSD senza alcun intervento del conducente.

Entrambe le imprese vanno contestualizzate. L’FSD Supervised è un sistema di assistenza alla guida di livello 2 nel quale i conducenti erano fisicamente presenti, con gli occhi sulla strada e pronti a intervenire in qualsiasi momento. Nessuno di loro ha dovuto farlo, ma erano tenuti per legge a essere pronti. La distinzione con la guida autonoma pura (quella di livello 4 dove nessun conducente è necessario, per intenderci) è ancora importante. Ma comunque anche questo risultato dice molto del livello raggiunto da questa tecnologia.

La versione 14.3.2 dell’FSD di Tesla

Ciò che rende il record tecnicamente significativo è la versione software utilizzata. L’FSD 14.3.2, rilasciata a fine aprile, ha introdotto un sistema di elaborazione AI completamente nuovo che riduce i tempi di reazione del 20%, un sistema di riconoscimento visivo basato su reti neurali (il sistema che elabora le immagini delle telecamere per riconoscere ostacoli, segnali e condizioni della strada) migliorato per condizioni di scarsa visibilità e una maggiore precisione nella selezione dei posti per il parcheggio. Roy ha commentato pubblicamente il nuovo record, osservando che i progressi dell’FSD stanno seguendo lo stesso schema delle Cannonball classiche: prima un pioniere apre la strada, poi arriva l’ottimizzazione. E che Tesla è al momento l’unica piattaforma in grado di farlo.

Il tutto avviene mentre Tesla sta cercando di ottenere l’approvazione dell’FSD in Europa, anche se la strada per raggiungere questo obiettivo è particolarmente complessa.