Tesla Model 3, dalla Standard più economica alla Performance: tutti i modelli e i prezzi

Tesla prova a rilanciare le vendite in Europa e dopo l’introduzione della Model Y Standard prova a calare l’asso della Model 3 Standard, sostanzialmente una versione più essenziale della sua berlina elettrica. Rinunciando ad alcune dotazioni, si può portare a casa la berlina elettrica ad un prezzo più interessante. Con il debutto della Standard, Tesla ha rivisto la gamma della Model 3 chiamando gli altri modelli Premium, ad accezione della sola versione Performance. Vista l’introduzione del nuovo modello che ha fatto uscire di scena la precedente Model 3 RWD “base”, ricapitoliamo l’intera composizione della gamma della berlina elettrica.

TESLA MODEL 3 STANDARD

New entry, come già accennato all’inizio si tratta di una versione più essenziale della berlina elettrica. Fuori si riconosce per i nuovi cerchi da 18 pollici Prismata. Quello che cambia davvero è l’abitacolo che deve fare a meno di una serie di dotazioni. Ad esempio, niente sedili in pelle vegana ma solo in tessuto. I sedili posteriori non hanno il riscaldamento e niente display da 8 pollici al posteriore e nemmeno l’illuminazione ambientale. Tesla ha pure rimosso, tra le altre cose, la radio FM.

Le specifiche tecniche? Autonomia di 534 km, 201 km/h di velocità massima e accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi. La batteria in corrente continua può ricaricare ad una potenza di picco di 175 kW.

TESLA MODEL 3 PREMIUM LONG RANGE RWD

La dotazione è quella classica di tutte le Tesla Model 3 che da poco hanno ricevuto un piccolo aggiornamento con l’introduzione, tra le altre cose, di una telecamera frontale sul paraurti per agevolare le manovre. Le sue caratteristiche? 750 km di autonomia, velocità massima di 201 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi. Si tratta della versione della berlina elettrica con la maggiore autonomia. La batteria, in corrente continua, può ricaricare ad un massimo di 250 kW.

TESLA MODEL 3 PREMIUM LONG RANGE AWD

C’è poi la dual motor, la Tesla Model 3 con doppio motore e le trazione integrale. In questo caso la casa automobilistica dichiara un’autonomia di 660 km, una velocità massima sempre di 201 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi. Per quanto riguarda la ricarica, in corrente continua si può rifornire ad un massimo d 250 kW.

TESLA MODEL 3 PERFORMANCE

Al vertice della gamma della Tesla Model 3 c’è la versione Performance che si riconosce per alcuni dettagli estetici che rendono il suo look più aggressivo, oltre che per i cerchi Warp da 20 pollici. Parlando delle specifiche, autonomia di 571 km, velocità massima di 262 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,1 secondi. Anche in questo caso, la batteria ricarica sempre ad un massimo di 250 kW in corrente continua.

PREZZI

Quanto costa la Tesla Model 3 in Italia?