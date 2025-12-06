Nuova FIAT Pandina, in offerta da 99 euro al mese con finanziamento

FIAT Panda, anzi FIAT Pandina come viene chiamata oggi la citycar, viene messa nuovamente in promozione dalla casa automobilistica per il mese di dicembre attraverso un’offerta con finanziamento che prevede rate partire da 99 euro. Ci sono, però, alcune cose da dire a partire dal fatto che la promo è valida solamente per le vetture in pronta consegna e solo in caso di rottamazione di una vecchia vettura. Andiamo a vedere adesso tutti i dettagli, soprattutto quelli legati ai tassi e agli interessi.

FIAT PANDINA

FIAT Pandina la conosciamo molto bene ed è l’auto più venduta in Italia, una citycar oggi proposta solamente con una motorizzazione Mild Hybrid. Già sappiamo, comunque, che è in arrivo nel 2026 anche una versione a GPL. In ogni caso, Pandina può contare su di un motore da 65 CV. Si tratta di un 3 cilindri di un litro di cilindrata che rispetta la normativa Euro 6e-bis. Proprio l’aggiornamento per il rispetto delle nuove normative è probabilmente il motivo della perdita di 5 CV rispetto al precedente Model Year. La FIAT Pandina in offerta è nell’allestimento POP che di listino parte da 15.950 euro.

L’OFFERTA: SCONTO, INTERESSI E RATE

Come accennato all’inizio, la promo vale solo per le auto in pronta consegna. Se da un lato questo può rendere più veloce disporre della nuova vettura, dall’altro può risultare un problema perché limita le possibilità di personalizzazione. Serve poi un vecchio veicolo fino ad Euro 2 da rottamare. Grazie agli incentivi FIAT (4.500 euro di sconto per la rottamazione), sarà quindi possibile acquistare la FIAT Pandina Hybrid POP a 11.450 euro oppure 9.950 euro con finanziamento. Quali sono le condizioni economiche del finanziamento?

35 rate da 99 euro

Anticipo: 1.662 euro

TAN (fisso) 8,75% – TAEG 13,23%

Rate finale: 7.934 euro