Nuova Dacia Jogger versione base, che equipaggiamenti offre davvero?

Dacia Jogger si è rinnovata da poco attraverso un restyling che ha introdotto alcune novità estetiche, una serie di ritocchi all’abitacolo e un aggiornamento della gamma dei motori. Restyling che da poco è finalmente disponibile in Italia dato che la casa automobilistica ha aperto gli ordini alcuni giorni fa. Il nuovo modello continua ad essere disponibile sia in versione a 5 posti e sia in quella a 7 posti per chi ha famiglie numerose. Jogger offre poi una gamma di motorizzazioni che propone unità benzina, ibride e GPL. Vettura che è disponibile negli allestimenti Essential, Expression, Extreme e Journey. I prezzi? Si parte dai 18.800 euro della Eco-G 120 (GPL) in allestimento Essential. Tuttavia, nelle versioni top di gamma si può arrivare a sfiorare i 29.000 euro per la Full Hybrid a 7 posti in allestimento Journey.

Volendo accontentarsi del modello base, cosa troveranno davvero i clienti? Per scoprirlo siamo andati sul configuratore Dacia e abbiamo fatto una simulazione.

DACIA JOGGER ESSENTIAL, ECCO COSA OFFRE

Innanzitutto, come già accennato, il modello base propone come motorizzazione la Eco-G 120. Si tratta di un motore turbo bi-fuel a 3 cilindri e 1.2 litri da 120 CV abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti. Tra benzina e GPL, l’autonomia complessiva arriva a 1.480 km. Il colore base è quello bianco ghiaccio. A disposizione ci sono due alternative ovviamente a pagamento. Nello specifico bisognerà aggiungere 750 euro. Di serie su questo allestimento anche cerchi in acciaio da 16 pollici “Erelia". Troviamo poi specchietti laterali regolabili manualmente di colore nero e barre da tetto longitudinali fisse. Niente fari fendinebbia anteriori e le maniglie delle portiere sono nere e non in tinta con la carrozzeria come negli allestimenti superiori. Non sono presenti, inoltre, alcune protezioni sulla parte bassa della carrozzeria che invece troviamo negli altri allestimenti. Sul tetto vediamo un’antenna tradizionale. Niente shark antenna.

Salendo a bordo della Jogger in allestimento Essential notiamo subito l’assenza del sistema infotainment. Al suo posto c’è solo un supporto per smartphone per trasformare il dispositivo mobile in una sorta di computer di bordo. Manca anche la strumentazione digitale. Ci sono due elementi analogici e tra di loro un mini display del computer di bordo. I rivestimenti sono in tessuto blu e nero e mancano tutta una serie di dettagli che rendono l’aspetto degli interni più semplice. C’è solo una porta USB-C. Di serie il climatizzatore manuale. Il volante è regolabile in altezza e in profondità. Ci sono anche i sensori di parcheggio posteriori. Non manca, comunque, una dotazione ADAS che soddisfa le normative europee.