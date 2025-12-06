Tesla, sta arrivando l'aggiornamento di Natale 2025: ecco tutte le novità

Come ogni anno, Tesla si prepara a distribuire l’aggiornamento di Natale. Il classico “Holiday Update" presenta un change log corposo e accanto ad alcune novità tecniche interessanti, non mancano funzionalità dedicate espressamente al periodo delle festività. Andiamo quindi a vedere le principali e le più interessanti novità che presto arriveranno su tutte le Tesla attraverso un aggiornamento OTA. La casa automobilistica ha promesso che il rollout inizierà a breve. Ovviamente, come al solito, sarà progressivo e quindi ci vorrà un po’ di tempo prima che tutti lo possano scaricare ed installare.

LE PRINCIPALI NOVITÀ IN ARRIVO

Partiamo da una migliore integrazione di Grok che in Italia, però, non è ancora disponibile. Adesso, Tesla sta iniziando a dare a Grok accesso ad alcune funzioni del veicolo, a partire dalla navigazione.

Grok ora può aggiungere e modificare le destinazioni di navigazione, diventando la tua guida personale.

Con l’aggiornamento di Natale arriva Tesla Photoboth. In pratica, sarà possibile scattare dei selfie sfruttando la telecamera interna dell’auto per poi modificarli con filtri, adesivi ed emoji. Immagini che poi potranno essere condivise attraverso l’app di Tesla. In arrivo anche una novità per la Modalità Cane (Dog Mode). Una volta attiva, si potrà vedere attraverso il proprio iPhone istantanee periodiche dell’abitacolo del veicolo insieme ad aggiornamenti in tempo reale su temperatura e condizioni climatiche. C’è poi un nuovo aggiornamento per la Dashcam ma soprattutto arriva un aggiornamento per la modalità Babbo Natale (“Santa Mode"). Oltre a visualizzare la solita slitta con le renne al posto della propria vettura, adesso aggiunge pupazzi di neve, alberi ed effetti neve.

Sarà poi possibile personalizzare l’avatar della propria vettura utilizzando alcuni design predefiniti o importandoli di nuovi. Arrivano novità anche per la navigazione e soprattutto sarà possibile vedere alcune rappresentazioni 3D di alcune stazioni Supercharger. L’aggiornamento introduce un avviso acustico che la vetture emetterà se dopo la chiusura delle portiere, una volta usciti, sarà lasciato a bordo lo smartphone con funzione di chiave digitale o se il dispositivo mobile è stato dimenticato sul pad per la ricarica wireless. Tra le novità più curiose dedicate all’intrattenimento, arriva il simulatore di attracco della stazione spaziale ISS. Non mancano poi tutta una serie di ottimizzazioni e novità minori che sono consultabili nel completo change log dell’aggiornamento di Natale 2025 di Tesla.