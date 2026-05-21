Affonda col Tesla Cybertruck in un lago: il test finisce malissimo

Incredibile ma vero, c’è ancora chi crede a tutto quello che affermano i potenti della terra. Elon Musk, in una dichiarazione del 2022, annunciò che il suo pick-up 100% elettrico fosse anche “abbastanza a prova d’acqua”. Si sa gli americani non vanno provocati e, in Texas, qualcuno ha voluto provare la presunta modalità anfibio in un lago.

Il Tesla Cybertruck è un pick-up elettrico dalle dimensioni mastodontiche, con una lunghezza di 5.683 mm, una larghezza di 2.032 mm che sale a 2.413 mm con gli specchietti aperti e un’altezza variabile tra 1.741 mm e 1.946 mm, grazie alle sospensioni pneumatiche adattive. Il peso a vuoto, in base alle versioni, del Cybertruck si attesta su un valore compreso tra 3.009 kg e 3.113 kg. Una persona intelligente avrebbe quantomeno preso maggiori informazioni prima di lanciarsi a tutto gas nell’acqua per testare i limiti tecnici di un gigantesco mezzo a ruote alte.

Incidente volontario

Teatro dell’accaduto è Grapevine Lake, un lago artificiale usato come riserva idrica. Il post su Instagram di Fox 4 News rivela come gli agenti di polizia siano stati inviati sul lago dopo una segnalazione, dove hanno avvistato il Cybertruck nell’acqua. Qualcosa è andato storto nella “water mode” di Tesla e l’intervento degli agenti è risultato fondamentale. Il proprietario ha dichiarato agli agenti di essere entrato intenzionalmente nel lago, per provare la modalità di guida che avrebbe dovuto superare l’impresa acquatica.

Il pick-up poco dopo si è spento e non ha dato più segni di vita, costringendo il conducente a trovare una via di figura. I passeggeri a bordo sono stati portati sani e salvi a riva, prima che la squadra di soccorso acquatico dei vigili del fuoco di Grapevine recuperasse il veicolo con l’aiuto di una gru.

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Scattato l’arresto

L’uomo è stato arrestato per aver guidato un veicolo in una zona vietata del lago e per non essere in possesso di una licenza nautica valida e per non avere con sé alcun dispositivo di sicurezza necessario per la navigazione. Bastava comprendere che il pick-up non fosse una barca e il problema non sarebbe sopraggiunto.

Il filmato mostra inizialmente il Cybertruck in grado di superare con qualche difficoltà l’acqua. Tuttavia, a un certo punto è rimasto bloccato e si è inclinato a sinistra. Sarebbe stato necessario almeno, prima del test, un secondo veicolo di supporto in grado di trainare o recuperare rapidamente il pick-up bloccato, evitando così ulteriori problemi. Elon Musk aveva provato ad emulare il colosso cinese BYD che produce il grande SUV Yangwang U8 in grado di muoversi per brevi tratti galleggiando sull’acqua. Modalità che può avere una utilità nei casi emergenziali e non certo per puro divertimento.