Novità Tesla Cybertruck, arriva la nuova AWD più "economica". Taglio di prezzo per la Cyberbeast

Tesla prova a rilanciare le vendite del Cybertruck e lo fa seguendo due strade. Innanzitutto ha tagliato il prezzo della versione top di gamma Cyberbeast da 114.990 dollari a 99.990 dollari. Inoltre, la casa automobilistica ha introdotto una nuova versione entry level del suo pickup elettrico. No, Tesla non ha riproposto il Cybertruck RWD che per un certo periodo ha messo in vendita per poi ritirarlo dato che aveva riscosso uno scarso successo. L’azienda di Elon Musk ha preferito invece proporre una nuova versione AWD con una dotazione superiore a quella della RWD, il tutto ad un prezzo ancora più basso. Infatti, la nuova entry level parte da 59.990 dollari.

IL NUOVO CYBERTRUCK AWD

Se con la versione RWD si doveva rinunciare a molte cose, a quanto pare il nuovo Cybertruck AWD offre una dotazione più ricca. Infatti troviamo ancora le sospensioni adattive, le prese di corrente nel cassone, la funzionalità Powershare V2X e il telo copri cassone. Bisogna comunque rinunciare a qualcosa come al display per i passeggeri posteriori da 9,4 pollici o ai sedili ventilati ma la dotazione di serie è sicuramente più interessante del precedente modello RWD che ebbe scarso successo. Sul fronte delle prestazioni, Tesla fa sapere che il nuovo Cybertruck AWD accelera da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) in 4,1 secondi e può contare su di un’autonomia pari a 325 miglia (circa 523 km) secondo il ciclo EPA. Inoltre, come avviamo visto sugli altri modelli Tesla venduti negli Stati Uniti, anche sul Cybertruck non è più disponibile l’Autopilot.

I nuovi clienti potranno scegliere solo di abbonarsi alla Full Self Driving al costo di 99 dollari al mese. Insomma, Tesla ha deciso di rivedere la gamma del suo pickup elettrico tagliando il prezzo della versione top di gamma ed introducendo questo nuovo modello entry level.

RILANCIARE LE VENDITE

Le vendite del Cybertruck si attestano a circa 5.000 unità al trimestre e serve quindi rilanciarle. Questo nuovo modello entry level potrebbe rappresentare la soluzione giusta. Quando fu annunciato per la prima volta nel 2019 , il Cybertruck era stato promesso a un prezzo di lancio di 40.000 dollari. Ma quando finalmente arrivò su strada nel 2023, il listino era ben differente. Da allora Tesla ha provato a seguire più strade per spingere le vendite tra cui proporre la versione RWD che, come abbiamo detto, ha avuto scarso successo. Ma il nuovo modello entry level potrebbe rappresentare un giusto compromesso ed aiutare il rilancio del pickup elettrico. Non rimane che attendere il giudizio della clientela.