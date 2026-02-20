Quanto durano le batterie delle auto elettriche? Molto più a lungo del previsto

Il tema dell’affidabilità nel lungo periodo delle batterie è molto discusso. Tra i timori più diffusi che frenano l’acquisto di un’auto elettrica c’è proprio quello della durata delle batterie. La paura, infatti, è quella che nel giro di pochi anni l’accumulatore degradi così tanto da ridurre in maniera sensibile l’autonomia. Insomma, si teme di trovarsi con un’auto ancora efficiente dal punto di vista della meccanica ma con le prestazioni dell’autonomia compromesse. La realtà è che non è assolutamente così. Lo sviluppo ha permesso di realizzare batterie sempre più efficienti ed affidabili e nel tempo abbiamo visto diversi esempi e ricerche che affermano che, oggi, le batterie sono fatte per durare tutta la vita utile della vettura e anche oltre. Ad ulteriore conferma che gli accumulatori delle auto elettriche non siano un problema, arriva una ricerca inglese effettuata da Generational, azienda specializzata nella diagnostica delle batterie.

Dopo aver analizzato oltre 8.000 veicoli elettrici di 36 produttori con un’età compresa tra 0 e 12 anni e con percorrenze comprese tra 0 e oltre 256.000 km è stato rilevato che lo stato di salute medio delle batterie (SoH) era del 95%, ben al di sopra del 70% solitamente previsto dalle garanzie dei produttori come requisito per la sostituzione della batteria.

LE BATTERIE NON SONO PIÙ UN PROBLEMA

Insomma, numeri che dimostrano quanto oggi gli accumulatori dei veicoli elettrici abbiano raggiunto un ottimo livello di affidabilità. Entrando più nel dettaglio dello studio, viene raccontato che anche i veicoli elettrici più vecchi continuano a presentare batterie in buono stato di salute. Infatti, quelli con un’età compresa tra gli 8 e i 12 anni, hanno mostrato un SoH medio della batteria dell’85%. Le vetture elettriche più giovani con un’età media di 4-5 anni hanno mostrato un SoH medio di oltre il 93%. Interessanti anche i dati sul chilometraggio. Generational ha rilevato che i modelli con più di 160 mila km sul contachilometri presentavano un SoH tra l’88 e il 95%.

Insomma, l’analisi che parte da un campione davvero vasto di veicoli elettrici, dovrebbe rassicurare che oggi un’auto elettrica può essere guidata davvero a lungo senza che la batteria dia problemi o pregiudichi in maniera importante la percorrenza.

LO SVILUPPO CONTINUA

Non bisogna poi dimenticarsi che il lavoro di ricerca e sviluppo sulle batterie prosegue. Questo significa che grazie alle nuove chimiche e alle nuove soluzioni tecnche, le battere non potranno che migliorare ulteriormente, diventando sempre più robuste ed affidabili.