Nuova ABT CUPRA Formentor VZ5 635: 30 esemplari per i 130 anni

Certe ricorrenze non si celebrano con una semplice festa. Ed è così per ABT Sportsline. Il famoso preparatore di Kempten, che ha fatto della velocità una missione, per i suoi 130 anni di storia ha deciso di farsi un regalo straordinario. La ABT CUPRA Formentor VZ5 635, un’edizione limitata che è molto più di un’auto. È una dichiarazione d’amore per l’ingegneria tedesca, prodotta in soli 30 esemplari. Un numero simbolico, che intreccia il passato dell’azienda con un futuro che corre a 300 km/h.

C’è il leggendario cinque cilindri da 635 CV

Al centro di questo progetto batte il cinque cilindri turbo, un propulsore dal carattere unico e dal suono inconfondibile, ormai una rarità nel panorama automobilistico moderno. I tecnici ABT lo hanno preso e lo hanno spinto oltre ogni limite convenzionale.

Grazie all’upgrade prestazionale ABT Power R e all’innovativo sistema IWI, la Cupra Formentor sprigiona la mostruosa cifra di 635 CV. Non si tratta di un semplice incremento di potenza, ma di una trasformazione che la posiziona ai vertici della categoria SUV, rendendola un pezzo da collezione capace di prestazioni da supercar.

Iniezione d’acqua per prestazioni record

Il segreto dietro questa costanza di rendimento si chiama IWI (Indirect Water/Ethanol Injection). Questo sistema di iniezione indiretta di acqua ed etanolo, gestito da una centralina elettronica sviluppata esclusivamente a Kempten, interviene a monte dei corpi farfallati.

Il vantaggio è puramente fisico. L’iniezione crea un potente effetto di raffreddamento interno, permettendo all’aria di sovralimentazione di incamerare più ossigeno. Il risultato è un motore che non “affanna" mai, garantendo una potenza massima sempre disponibile. Il tutto è supportato da un turbocompressore e un intercooler firmati ABT, con il livello del liquido IWI costantemente monitorato e consultabile dal pilota direttamente tramite l’app myABT.

Assetto da Nürburgring

Una potenza del genere sarebbe inutile senza il controllo. Per questo, la VZ5 635 monta sospensioni a ghiera ABT calibrate specificamente sulle sollecitazioni del leggendario tracciato del Nürburgring. I piloti più esigenti possono regolare individualmente lo smorzamento in compressione ed estensione, trovando il bilanciamento perfetto tra l’aggressività necessaria in pista e il comfort fondamentale per l’uso quotidiano.

Esteticamente, la vettura non nasconde le sue intenzioni. Un kit aerodinamico dedicato ne esalta la silhouette atletica: spiccano le finiture delle prese d’aria anteriori, gli add-on sulla grembialatura posteriore e un alettone in nero lucido che la rende immediatamente riconoscibile come una creazione ABT.

Interni tra lusso ed esclusività

Entrando nell’abitacolo ogni dettaglio urla esclusività. Dalla copertura del tasto start-stop ai tappetini con logo ricamato. Ma è la bocchetta dell’aria a custodire il dettaglio più prezioso: la goffratura “1 of 30", che certifica l’appartenenza a un club ristrettissimo di fortunati proprietari. Come ha dichiarato con orgoglio Daniel Abt, CCO del brand e ambasciatore CUPRA:

“La Formentor era già un’ottima base di partenza, ma ciò che il nostro team ha costruito la porta in una classe a sé stante per dinamica di guida."

Per chi volesse tentare di accaparrarsene una, la distribuzione sarà affidata ufficialmente alla rete di concessionari CUPRA in Germania, Svizzera e Austria. Un omaggio raro e potente a oltre un secolo di passione motoristica.