CUPRA Born Impulse+, prestazioni e stile audaci: l'offerta per l'Italia

La nuova CUPRA Born è un’evoluzione audace dell’elettrica del marchio, per avere un design più emozionale e prestazioni di livello superiore. Pensata per sfidare le convenzioni, la versione Impulse+ si posiziona come il cuore pulsante della gamma, offrendo un equilibrio sudiato tra autonomia, tecnologia e quel carattere non convenzionale tipico del brand.

Stile da vendere

Dal punto di vista estetico, la Born Impulse+ adotta il più recente linguaggio stilistico CUPRA, caratterizzato dal frontale “shark nose”, paraurti ridisegnati e una distintiva firma luminosa triangolare che la rende immediatamente riconoscibile. Il look sportivo è enfatizzato dai cerchi in lega da 19” Machined “Storm Copper” e dalle sospensioni sportive di serie, che ne sottolineano la dinamicità. I proiettori Full LED non solo arricchiscono il design, ma integrano tecnologie avanzate per garantire sicurezza anche in condizioni meteo avverse.

L’interno è un salotto digitale che punta sulla qualità e sulla sostenibilità. Spiccano il sistema di infotainment con display touch da 12,9” e il Virtual Cockpit da 10,25”, mentre i sedili sportivi avvolgenti sono realizzati in SEAQUAL, un materiale ottenuto da plastiche riciclate. La dotazione tecnologica è “da prima della classe” e include il Travel Assist 3.0 per una guida assistita avanzata, l’One Pedal Driving e il sistema Keyless Advance con Digital Key.

Potenza e autonomia

Sotto la carrozzeria, l’auto è spinta da un motore elettrico da 190 CV (140 kW) abbinato a una batteria da 58 kWh. Questa configurazione tecnica, basata sulla piattaforma MEB con trazione posteriore, assicura una guida fluida e precisa con un’autonomia che raggiunge i 484 km nel ciclo WLTP. La praticità è un altro punto di forza: la ricarica rapida in corrente continua permette di passare dal 10 all’80% di energia in soli 26 minuti.

L’offerta per l’Italia

Per il mercato italiano, CUPRA ha studiato un’offerta di lancio competitiva tramite la formula di noleggio CUPRA Drive Way. La Born Impulse+ è disponibile a 395 euro al mese con un anticipo di 5.500 euro (offerta valida fino al 30.04.2026). Il canone è particolarmente vantaggioso poiché include assicurazione RCA, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale e sistema di recupero del veicolo rubato, rendendo l’esperienza elettrica priva di preoccupazioni.