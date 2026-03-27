Cupra Tavascan 2026: nuova versione d'accesso e abitacolo più tecnologico

La Cupra Tavascan entra nel 2026 con un aggiornamento importante che interessa più fronti contemporaneamente. Riguarda una nuova variante di accesso alla gamma, un’innovazione nell’esperienza digitale di bordo e una serie di funzioni pensate per migliorare l’uso quotidiano. La produzione inizierà nelle prossime settimane, con le prime consegne ai clienti previste dopo l’estate.

Una terza motorizzazione

La novità più rilevante (soprattutto sul piano commerciale) è l’arrivo di una terza versione. Parliamo della Tavascan con motore da 140kW (190 CV) con trazione posteriore, batteria da 58 kWh e autonomia dichiarata di circa 435 km nel ciclo WLTP. La ricarica rapida in corrente continua porta la batteria dal 10% all’80% in circa 26 minuti. Si tratta della versione pensata per avvicinare al marchio una fascia di acquirenti più ampia senza rinunciare al carattere che distingue il SUV coupé spagnolo.

La Tavascan 140kW/58kWh si affianca alle versioni già esistenti: la Endurance da 210 kW/77 kWh e la VZ da 250 kW/77 kWh, quest’ultima con trazione integrale e Launch Control (funzione riservata esclusivamente alle varianti con batteria da 77 kWh).

L’innovazione digitale

All’interno, la strumentazione digitale aumenta fino a 10,25”. Il volante abbandona i comandi touch (come ormai stanno facendo diversi marchi automobilistici) a favore dei tasti fisici. Il sistema di infotainment passa a un’architettura Android OS, con accesso a un app store integrato così da replicare le stesse funzionalità dallo smartphone.

Un’altra novità riguarda le bocchette dell’aria. Con questo aggiornamento diventano elettriche e intelligenti. Si attivano prima che il conducente salga in auto, pre-circolando l’aria non appena il veicolo rileva l’avvicinarsi della chiave. Una volta a bordo, regolano automaticamente la direzione del flusso in base alla posizione degli occupanti e all’irraggiamento solare. Il sistema può essere controllato anche tramite comandi vocali.

C’è anche il Mobile Device Key, grazie al quale il veicolo si sblocca, si avvia e si può condividere l’accesso tramite smartphone. Fino a quattro chiavi digitali possono essere distribuite ad altri utenti, mentre una quinta rimane riservata al titolare. Grazie alle funzioni Open on Approach e Walk Away Lock l’auto si apre da sola quando ci si avvicina e si blocca quando ci si allontana.

Debutta anche il Vehicle-to-Load (V2L). Tramite un adattatore dedicato collegato alla porta di ricarica, la batteria può alimentare dispositivi esterni come laptop, e-bike, droni e sistemi audio portatili.

L’impianto audio Sennheiser, già presente sulla Tavascan, evolve con l’integrazione del Sennheiser Contrabass che introduce tecniche psicoacustiche per restituire frequenze basse più profonde e definite e che lavora in combinazione con il sistema Concerto per un suono immersivo. Sul fronte estetico, alla palette si aggiunge Dark Void, una tinta scura ed espressiva che sottolinea le superfici scolpite della carrozzeria.