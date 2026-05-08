CUPRA Raval, uno squalo in un mare di elettriche: fino a 446 km di autonomia

CUPRA inaugura una nuova era della mobilità elettrica con la Raval, una “hatchback" radicale che promette di unire l’agilità di una vettura compatta allo spazio e alle prestazioni dei segmenti superiori. Progettata, sviluppata e prodotta a Barcellona presso lo stabilimento di Martorell, la Raval rappresenta la massima espressione dell’ossessione del marchio per il design e l’emozione alla guida. Dunque, vediamola più nel dettaglio.

Design affilato

Lunga poco più di quattro metri (4.046 mm), la CUPRA Raval si distingue per una silhouette muscolare ispirata al design di un casco. Il frontale è dominato dal tipico “muso di squalo" con linee nette, impreziosito dai fari Matrix LED e dal logo CUPRA illuminato. Ogni elemento esterno è stato modellato per massimizzare l’efficienza aerodinamica: dalle maniglie a scomparsa con illuminazione integrata allo spoiler posteriore, fino ai profili laterali a forma di C. La palette cromatica include finiture audaci come il plasma iridescente, capace di cambiare tonalità in base alla luce, e vernici opache come il Manganese matt.

Interni e dotazioni

L’abitacolo è un ecosistema digitale fluido basato sul nuovo sistema operativo AndroidTM, con un display di infotainment da 12,9” e un cockpit digitale da 10,25”. Tra le dotazioni tecnologiche spicca la Mobile Device Key, che permette di gestire l’auto interamente via smartphone, e l’impianto audio immersivo Sennheiser a 12 altoparlanti.

L’attenzione alla sostenibilità è evidente nei rivestimenti: i pacchetti interni (Pulse, Immersive, Feel e Ahead) utilizzano materiali come la microfibra Dinamica riciclata al 73% o tessuti prodotti con tecnologia di maglieria 3D per ridurre gli sprechi. Nonostante le dimensioni esterne, il bagagliaio offre una capacità sorprendente di 441 litri.

Motori e prestazioni

Basata sulla piattaforma MEB+, la Raval offre una dinamica da go-kart grazie al telaio ribassato, allo sterzo progressivo e alle sospensioni DCC Sport adattive con 15 livelli di regolazione. La gamma si articola su diverse potenze:

versioni Launch Edition: equipaggiate con motori da 155 kW (211 CV);

equipaggiate con motori da VZ (Veloz) : la più estrema, con 166 kW (226 CV) e 290 Nm di coppia, capace di scattare da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi e raggiungere i 175 km/h;

(Veloz) la più estrema, con e 290 Nm di coppia, capace di scattare da e raggiungere i 175 km/h; versioni future: saranno disponibili varianti da 85 kW (116 CV) e 99 kW (135 CV).

Batteria, autonomia e ricarica

CUPRA propone due diverse chimiche per le batterie, integrate nel telaio con tecnologia “cell-to-pack" per ridurre il peso:

batteria NMC da 52 kWh: Garantisce un’autonomia fino a 446 km (440 km per la VZ);

Garantisce un’autonomia fino a (440 km per la VZ); batteria LFP da 37 kWh: Pensata per un uso urbano quotidiano, con un’autonomia di circa 300 km.

Il sistema di ricarica supporta fino a 11 kW in corrente alternata (AC). In corrente continua (DC), le versioni da 52 kWh accettano fino a 105 kW, permettendo di passare dal 10% all’80% di carica in soli 24 minuti. Una particolarità tecnologica è la funzione Vehicle-to-Load (V2L), che trasforma l’auto in una fonte di energia per alimentare dispositivi esterni come ebike o laptop.

Listino prezzi

La CUPRA Raval arriverà sul mercato nell’estate 2026. Sebbene le edizioni di lancio siano focalizzate sulle configurazioni più ricche, è già stato annunciato che la versione di accesso con batteria da 37 kWh avrà un prezzo di partenza di circa 26.000 euro.