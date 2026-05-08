Lo yacht spaziale di Leclerc, alla scoperta del Riva 102 Corsaro Super

Abituato ad andare veloce in pista, Charles Leclerc ha optato per una barca che può raggiungere i 28 nodi di velocità. Si tratta della ventesima unità del Riva 102’ Corsaro Super, una evoluzione del 100’ Corsaro, uno dei modelli più amati dagli appassionati. Il panfilo scelto dal ferrarista del brand rientrante dal 2000 nell’universo Ferretti Group, è stato varato in Liguria, a La Spezia, alla presenza dell’armatore. Il pilota monegasco ha una grande passione anche per il settore nautico.

Il Riva 102’ Corsaro Super è un flybridge nato dalla collaborazione tra Officina Italiana Design, lo studio di fondato da Mauro Micheli e Sergio Beretta che disegna in esclusiva tutti i modelli Riva, e il Comitato strategico di prodotto presieduto da Piero Ferrari e la direzione engineering di Ferretti Group.

Passione mare

Essendo cresciuto nel Principato di Monaco il numero 16 della Ferrari ama trascorrere giornate rilassanti in barca. Per un vip non c’è soluzione più confortevole per tenersi alla larga dalle folle di fan e paparazzi e, da quando è diventato marito della bella Alexandra Saint Mleux, il pilota è ancora più attento alla sua privacy. Il 28 febbraio 2026 con un rito civile a Montecarlo, la studentessa di Storia dell’Arte, attiva nel mondo della moda, e il driver della Ferrari hanno deciso di legarsi in matrimonio.

La coppia è seguitissima sui social e sicuramente vivranno piacevoli giornate sullo yacht. Il flybridge ospita un mobile bar custom completo, dotato di grill, piastra a induzione, due frigoriferi e ice maker, diventando una cucina open-air pensata per i momenti di convivialità. Insieme agli amici e alla famiglia i Leclerc potranno rilassarsi in una zona di 35 mq a poppa progettata per offrire massima versatilità e contatto diretto con l’acqua. La piattaforma gonfiabile, con scaletta e rampa di risalita customizzata, amplia il divertimento a bordo.

Interni curati

La zona notte è stata personalmente curata da Leclerc. Elemento distintivo della suite armatoriale è il bagno, realizzato in marmo Calacatta Vagli Oro lucido, che aggiunge quel tocco di luminosità all’ambiente. Per gli altri bagni e superfici l’armatore ha scelto il Corian Calacatta Greige, contemporaneo e in linea con i colori del panfilo.

Il Riva 102’ Corsaro Super dispone di una coppia di motori MTU 16V 2000 M96L – 2638 HP – EPA TIER III capaci di offrire performance elevate e una velocità di crociera di 24 nodi e massima di 28. Oltre ai correttori d’assetto interceptor Hydrotab e alle pinne stabilizzatrici Vector Fins di Sleipner, la barca vanta anche di stabilizzatori giroscopici Seakeeper, che contribuiscono a ridurre il rollio sia quando ancorata che in fase di navigazione. La silhouette dinamica e classica rispecchia i valori sportivi del campione della Ferrari.

“La passione di Charles per Riva, ovviamente ricambiata, è una certificazione di qualità e di bellezza. Se un pilota formidabile, fuoriclasse dello stile e dell’eleganza, sceglie ancora una volta una nostra barca, significa che Riva, e in questo caso il magnifico 102’ Corsaro Super, offre standard insuperabili di splendore estetico, vivibilità e tecnologia”, ha affermato Alberto Galassi, CEO di Ferretti Group.