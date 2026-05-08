La Volkswagen Golf GTI Edition 50 ha conquistato il Nurburgring: record da brividi

La Volkswagen Golf GTI Edition 50 si è fatta notare ancora una volta per un giro da applausi al Nürburgring. La sportiva di segmento C ha siglato la miglior prestazione in assoluto tra i veicoli di serie dotati della trazione anteriore, mettendosi alle spalle la Honda Civic Type R. Si è cimentato nell’impresa il collaudatore Volkswagen Benjamin Leuchter, impiegando appena 7:44.523 per completare il giro di 20,832 chilometri del circuito tedesco (7:44.881 il precedente record).

La Golf GTI Edition 50 è diventata anche la più veloce di tutti i precedenti modelli di serie Volkswagen che hanno affrontato il Nordschleife. Dopo mezzo secolo di storia si tratta di un riconoscimento importante per la hot hatch più diffusa al mondo. La vettura compatta continua a far sognare gli appassionati, in una fase di mercato in cui questo genere di auto è stato surclassato da altri segmenti.

Nata per correre

La Volkswagen Golf GTI Edition 50 vanta un look aggressivo con badge celebrativi, presenti su specchietti retrovisori e spoiler. I loghi “VW” bruniti e dal colore nero di tetto, gusci degli specchietti e terminali di scarico donano una immagine cattivissima. Spicca una presa d’aria anteriore ingrandita, in grado di aumentare il flusso d’aria destinato al motore 4 cilindri 2.0 tubo TSI, che arriva a 325 CV di potenza e 420 Nm di coppia, per uno scatto di 5,3 secondi nello 0 a 100 km/h e 270 km/h di velocità massima.

La vettura è stata presentata a novembre 2025 per poi arrivare sul mercato a febbraio 2026. Creata per omaggiare la prima GTI del 1976 può contare su di un motore 4 cilindri turbo di 2 litri capace di sprigionare una potenza di 239 kW di puro godimento. La Volkswagen Golf GTI Edition 50 del record al Nürburgring è stata equipaggiata con il pacchetto opzionale GTI Performance. Questa Golf GTI Edition 50 non è solo la GTI di serie più sportiva di sempre, è anche quella più elaborata sul piano tecnico. Date una occhiata al video in basso del canale YouTube DPCcars e ve ne renderete conto.

Assetto ribassato

Il kit ha messo in evidenza tutte le caratteristiche peculiari della vettura. La Golf si è dimostrata agile nei tratti misti e un missile sul dritto, grazie anche a un assetto appositamente ribassato di cinque millimetri. Per raggiungere il primato è stato montato un impianto di scarico R-Performance alleggerito con silenziatori in titanio, nonché cerchi in lega forgiati da 19 pollici e pneumatici semi-slick Bridgestone Potenza Race 235/35 R19 91Y.

Grazie alla dieta dimagrante di 25 kg la vettura tedesca ha detronizzato la Honda Civic Type R. Dopo un primo tentativo di rodaggio, la sportiva tedesca è stata capace di strappare il primato per le auto di serie a trazione anteriore con un secondo passaggio da batticuore. Il collaudatore Volkswagen Benjamin Leuchter si è esaltato sulla sportiva che sul mercato è stata proposta a un costo competitivo. La versione Edition 50, con un prezzo di partenza di 54.700 euro, si è posizionata tra i 46.350 euro della Golf GTI e i 61.900 euro della Golf R 4Motion.