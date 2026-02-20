Volkswagen Golf GTI Roadster, torna la GTI più estrema di sempre con V6 da oltre 500 CV

Volkswagen continua i festeggiamenti per i 50 anni della prima Golf GTI. Per l’occasione, la casa automobilistica sta riproponendo alcuni tra i più curiosi concept GTI che ha presentato in passato. Tra questi c’è sicuramente la Volkswagen Golf GTI Roadster che era stata svelata originariamente nel 2014. Inizialmente era stata pensata come una sportiva virtuale per il gioco Gran Turismo 6, ma poi era stata trasformata in un esemplare unico. Si tratta di una vettura davvero molto particolare e per il 2026, Volkswagen ha voluto ripresentarla in una veste rinnovata e per l’occasione sfoggia una nuova colorazione verde.

UNA SPORTIVA NATA PER IL MONDO DELLE CORSE VIRTUALI

Basata sulla Golf Mk7, il concept è una due posti di circa 4,2 metri di lunghezza che si caratterizza per l’assenza del tetto e il parabrezza tagliato. Inoltre, le portiere propongono un’apertura verso l’alto come quella di alcune supercar, mentre i montanti posteriori sono stati trasformati in roll-bar. Un concept decisamente radicale che fa trasparire il suo collegamento con la Golf GTI solo per alcuni richiami tra cui la griglia anteriore con una trama a nido d’ape, oltre ovviamente al badge GTI. I cerchi sono da 20 pollici (pneumatici 235/35 ZR20 davanti e 275/30 ZR20 dietro) e permettono di intravedere l’impianto frenante carboceramico con pinze dei freni di colore rosso. La nuova tina è probabilmente un richiamo alla colorazione Dark Moss Green Metallic della Golf GTI Edition 50.

Dal punto di vista tecnico, la Volkswagen Golf GTI Roadster adotta la trazione integrale 4Motion ed un cambio automatico DSG a sette marce. Il motore è un V6 biturbo di 3 litri di cilindrata che eroga 503 CV e 560 Nm di coppia, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e raggiungere una velocità massima di 309 km/h. Sulla bilancia, il concept fa segnare un peso di 1.421 kg.