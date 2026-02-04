Volkswagen Golf GTI Edition 50: 325 CV per la GTI più potente e divertente di sempre

Volkswagen Golf GTI Edition 50 è più che una nuova versione speciale della sportiva tedesca. Infatti, nasce come un omaggio alla prima Golf GTI del 1976. Modello annunciato a novembre 2025 e che adesso arriva su strada per diventare un’altra pietra miliare nei 50 anni di storia della Golf GTI. La GTI celebrativa si affianca alla classica Golf GTI da 195 kW (265 CV) e alla Golf GTI Clubsport da 221 kW (300 CV).

UN 4 CILINDRI DA 325 CV

Già nel 1976, la prima Golf GTI montava un quattro cilindri abbinato alla trazione anteriore. L’unità che oggi troviamo sotto al cofano di questo modello celebrativo è un’evoluzione di quella impiegata sulla Golf GTI Clubsport, un 4 cilindri turbo di 2 litri in grado di erogare 325 CV e 420 Nm di coppia. Dunque, la nuova Golf GTI Edition 50 è la GTI di serie più potente di sempre. Il tutto è abbinato ad un cambio a doppia frizione a 7 marce e al blocco del differenziale dell’asse anteriore a regolazione elettronica. Le prestazioni? La Golf GTI Edition 50 accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,3 secondi. La velocità massima è di 270 km/h.

PACCHETTO GTI PERFORMANCE

Questo pacchetto riduce il peso della Golf GTI di circa 25 kg e, grazie all’upgrade dell’assetto, offre un ulteriore vantaggio in termini di dinamica di guida. Il pacchetto GTI Performance Edition 50 comprende un impianto di scarico Volkswagen R leggero con terminali in titanio, cerchi in lega forgiata da 19 pollici del tipo Warmenau (masse non sospese ridotte del 20%) altrettanto leggeri, portacuscinetti ruote modificati sull’asse anteriore con campanatura modificata (per un comportamento di sterzata più diretto e funzione adattiva di mantenimento della corsia ancora migliore), un assetto ulteriormente ribassato di 5 mm grazie a molle più rigide (movimenti strutturali ridotti in sterzata) e supporti del telaio adattati (risposta ottimizzata).

Complessivamente, il modello celebrativo con il pacchetto GTI Performance Edition 50 è più basso di 20 mm rispetto alla configurazione di base della Golf. Il pacchetto è sempre abbinato ai semislick 235/35 in questo caso di serie. Così equipaggiata, la Volkswagen Golf GTI Edition 50 ha completato il giro del Nordschleife in 07:46:125: mai prima d’ora una Volkswagen omologata per la circolazione su strada era stata così veloce sul circuito tedesco.

ESTERNI ED INTERNI

Questo modello si riconosce anche per una serie di dettagli esclusivi che ne esaltano il look sportivo. Ad esempio, il logo GTI 50 è posizionato sullo spoiler del tetto e sugli specchietti retrovisori esterni. Altre caratteristiche esclusive includono finiture speciali sulle soglie delle porte, tetto nero, calotte degli specchietti retrovisori esterni nere e finiture nere dei terminali di scarico.

Spiccano anche i paraurti nello stile Clubsport e i cerchi in lega neri GTI da 19 pollici del tipo Queenstown. Di serie troviamo i fari a LED matrix IQ.LIGHT e i gruppi ottici posteriori a LED 3D con indicatori di direzione dinamici. Salendo a bordo, troviamo invece i sedili sportivi a quadri con dettagli verde scuro e le cinture di sicurezza rosse. Ci sono poi il volante sportivo multifunzione in pelle con badge GTI 50 e palette del cambio integrate per il DSG a sette marce.

PREZZO

Quanto costa la nuova Volkswagen Golf GTI Edition 50? 54.700 euro, mentre il pacchetto GTI Performance 4.320 euro.