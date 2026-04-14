Promozione Volkswagen Golf: ad aprile da 27.900 euro senza finanziamento

Nel mese di aprile Volkswagen propone delle interessanti promozioni su alcuni dei suoi modelli più venduti, tra cui la Golf. Scopriamo di più sulle offerte presenti e su quali sono le condizioni per accedervi.

La versione dell’offerta

La versione oggetto della promozione è la Golf 1.5 TSI 115 CV Edition Plus, che viene proposta al prezzo di 27.900 euro (chiavi in mano IPT esclusa) rispetto al listino di 31.550 euro. Questo modello è equipaggiato con un motore quattro cilindri turbo benzina da 1,5 litri, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti, capace di erogare 115 CV e 220 Nm di coppia massima tra 1.500 e 3.000 giri/min. La vettura accelera da 0 a 100 km/h in 9,9 secondi e raggiunge la velocità massima di 203 km/h con un consumo medio (dichiarato) nel ciclo combinato WLTP pari a 5,2 l/100 km. L’equipaggiamento di serie comprende:

Cerchi in lega Nottingham da 17 pollici;

Colore carrozzeria in tinta metallizzata;

Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici;

Impianto antifurto plus;

Infotainment con schermo da 12,9 pollici;

Keyless Entry e Go;

Retrocamera per il parcheggio;

Vetri posteriori oscurati.

Niente finanziamento

Contrariamente alla maggior parte delle offerte auto, la promozione di aprile per la Golf non richiede la sottoscrizione di un finanziamento, ma la rottamazione o la permuta di un usato. In questo modo Volkswagen rende più accessibile la promozione anche a chi non vuole pagare oneri finanziari o non vuole la formula della maxi-rata. Infine, la promozione è valida solo per clienti privati.

L’esempio con rate

Anche se non obbligatorio, è disponibile comunque una formula di finanziamento, per la versione oggetto della promozione, che contempla la formula della rata finale con valore futuro garantito. Il prodotto finanziario si chiama Progetto Valore Volkswagen e prevede un anticipo di 5.000 euro, 35 rate mensili da 208,94 euro e una maxi-rata pari al VFG di 19.841,79 euro (per un chilometraggio totale massimo di 30.000 km). Il TAN fisso è del 5,99% e il TAEG del 7,16%. L’importo totale dovuto è pari a 27.338,29 euro, gli interessi sono pari a 3.874,69 euro, le spese di istruttoria pari a 380 euro e le spese di incasso rata di 3,40 euro al mese.