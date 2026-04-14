Chery: inaugurato il centro operativo europeo a Barcellona

Il Vecchio Continente continua ad accogliere i major cinesi dell’automotive 2.0 e Chery fa tappa in Catalogna per ampliare la sua strategia commerciale. Le mire espansionistiche del colosso di Wuhu passano per un centro nevralgico che accoglierà uomini che coordineranno gli affari della catena di fornitura, la finanza e la crescita professionale di nuove risorse.

In qualità di primo centro operativo regionale all’estero di Chery Auto, il polo di Barcellona sarà la piattaforma centrale per le attività del Gruppo nel Vecchio Continente. Insieme all’Istituto di R & D spagnolo, l’istituto contribuirà a sviluppare la distribuzione, la tecnologia e collaborazione industriale. La reattività del mercato attuale e l’adattabilità ai requisiti normativi sono due capisaldi da tenere bene a mente per la crescita di un ecosistema industriale locale e per offrire posti di lavoro altamente qualificati negli ambiti di ingegneria, innovazione, sviluppo di prodotto e distribuzione, con una collaborazione con i talenti e le istituzioni locali.

Piano europeo

La strategia di localizzazione basata sul principio di operare “in Europa, con l’Europa, per l’Europa" mira a una integrazione nell’ecosistema industriale regionale. La scelta di Barcellona enfatizza da un lato l’impegno di Chery Auto di allinearsi agli standard continentali e dall’altro la possibilità di accrescere la professionalità a lungo termine.

Oltre ai partner industriali, accademici e istituzionali, presenti all’inaugurazione c’erano Miquel Sàmper, Ministro dell’Economia e del Lavoro del Governo della Catalogna, Antonio Balmón, sindaco di Cornellà de Llobregat, Pol Gibert, segretario generale del Dipartimento per l’Economia e l’Occupazione, Pere Navarro, delegato statale del Consorzio della Zona Franca di Barcellona e altri rappresentanti del Governo della Catalogna e delle istituzioni regionali.

Crescita con visione

Yin Tongyue, presidente di Chery Auto, Zhang Guibing, presidente di Chery International, e Zhu Shaodong, vicepresidente di Chery International e CEO per l’Europa, hanno dato un segnale forte in un momento di trasformazione del car market europeo. L’industria globale sta lavorando per andare nella direzione dell’elettrificazione, della mobilità intelligente e della sostenibilità. Il colosso cinese vuole essere in prima linea, come sottolineato anche da Miquel Sàmper, Ministro dell’Economia e del Lavoro del Governo della Catalogna.

“Questo è un momento che simboleggia l’inizio concreto di un progetto con una visione lungimirante e un impatto profondo per il nostro Paese. La Catalogna occupa un posto centrale nella strategia europea di Chery Auto. Si tratta di un impegno strategico. L’industria automobilistica sta attraversando una profonda trasformazione, caratterizzata da decarbonizzazione, digitalizzazione e innovazione tecnologica. Di fronte a questa sfida, la Catalogna punta a essere parte della soluzione e progetti come questo ci collocano proprio al centro di essa”, ha dichiarato Sàmper.

“Avere il Nuovo Centro Operativo Europeo e l’Istituto di R & D di Chery Auto a Cornellà rappresenta un’importante opportunità per consolidare la città come centro di innovazione e sviluppo strategico all’interno dell’area metropolitana, offrendo strutture tecnologiche di altissimo livello in una posizione privilegiata grazie alla nostra ubicazione e ai collegamenti di trasporto. Allo stesso modo, la fiducia riposta da questa multinazionale cinese rappresenta una spinta economica per Cornellà e contribuisce a creare partnership che generano occupazione e attraggono talenti”, ha assicurato il sindaco di Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón.