FIAT Ritmo potrebbe tornare? Intanto un render ci anticipa l'idea

La FIAT potrebbe attingere da un bagaglio enorme di modelli che hanno fatto la storia dell’automotive italiano. Tra le auto che più hanno impattato nella storia c’è la Ritmo. Un ipotetico nuovo corso prende le forme per ora solo di un render, ma basta poco per riaccendere l’animo sopito dei puristi. Il progetto non ufficiale è talmente ben fatto che sembra pronto per entrare in produzione.

Le immagini si devono al creatore indipendente Roberto Dessì che, con il supporto dell’intelligenza artificiale, ha creato un progetto non ufficiale che regala una reinterpretazione moderna alla storica vettura torinese. Per ora non si tratta di un progetto che potrebbe concretamente prendere forma nei prossimi anni, ma di una rappresentazione virtuale che sposa il desiderio degli amanti della FIAT.

Linee retrò

Nonostante si lanci nel futuro, come accaduto con la Renault 5, sono tanti i rimandi al passato. L’avantreno squadrato ricorda le linee anni ’70, ma in questo caso i gruppi ottici circolari sono a LED e inseriti armonicamente in una fascia nera che farà scendere la lacrimuccia ai nostalgici. Spicca il logo FIAT e i profili laterali caratterizzati da passaruota marcati e cerchi dal disegno avveniristico.

La zona posteriore non di discosta dalla tradizione con fanali rettangolari e una coda verticale che risulterebbe molto pratica ancora oggi. L’abitacolo, sempre secondo la matita di Dissì, vanta una strumentazione digitale modernissima, display centrale e una impostazione minimal con pochi tasti fisici rispetto al passato. Una nuova serie potrebbe essere dedicata a coloro che non hanno ancora dimenticato quei deliziosi fari circolari. Per vedere il render completo dell’autore Roberto Dessì, visita qui.

I progetti futuri

Stellantis metterà la FIAT al centro delle dinamiche strategiche del Gruppo, tuttavia una nuova Ritmo non è in programma. Il CEO, Olivier Francois, ha concentrato le sue attenzioni su nuovi modelli che arriveranno nei prossimi tempi. Oltre alle due nuove proposte a ruote alte Grizzly, sono stati di recente svelati due modelli che hanno attirato l’interesse dei fan.

La Quattrolino, una variante a quattro posti del quadriciclo leggero Topolino, verrà lanciata insieme alla nuova Pandina che potrebbe arrivare in salsa full electric, ma anche ibrida in base alle ultime indiscrezioni. L’Investor Day 2026 ha rappresentato l’occasione ideale per anticipare un nuovo corso in cui non rientrerà la Ritmo ma nemmeno una nuova Punto. La Ritmo oramai fa parte del passato. FIAT produsse la berlina compatta tra il 1978 e il 1988 negli stabilimenti di Cassino e nell’impianto di Rivalta. Venne declinata in due diverse serie, di cui la seconda realizzata nel 1982, per essere sostituita poi nel segmento C dalla Tipo.