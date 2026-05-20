Stellantis valuta un'intesa con JLR per la produzione di veicoli negli USA

Dopo il recente rafforzamento dell’asse con la Cina attraverso la joint venture con Dongfeng, finalizzata alla produzione e alla vendita del marchio Voyah in Europa, Stellantis conferma la sua strategia di espansione globale basata sulle partnership. In vista della presentazione del nuovo piano industriale, il Gruppo guidato da Antonio Filosa ha ora stretto un’intesa significativa con Jaguar Land Rover per esplorare nuove opportunità di collaborazione tecnologica e industriale oltreoceano.

Sinergie tecniche per il mercato americano

Da Auburn Hills nel Michigan, Stellantis e JLR hanno ufficializzato la firma di un Memorandum d’intesa di natura non vincolante. L’obiettivo principale di questo accordo è valutare possibili sinergie nello sviluppo di prodotti e tecnologie negli Stati Uniti, facendo leva sulle competenze tecniche complementari di entrambe le organizzazioni.

In un mercato automobilistico sempre più complesso, la condivisione di risorse e innovazioni è diventata una leva fondamentale per accelerare il lancio di nuovi modelli e, contemporaneamente, ottimizzare le spese di ricerca e sviluppo. Come sottolineato dal CEO di Stellantis, Antonio Filosa, collaborare su aree chiave come il prodotto e la tecnologia permette di creare valore per entrambe le aziende, mantenendo al contempo il focus sull’offrire ai clienti i veicoli che desiderano.

Obiettivi di sostenibilità

Per Jaguar Land Rover, questa partnership rappresenta un pilastro a supporto dei piani di crescita di lungo termine nel mercato statunitense. L’intesa si sposa con la strategia “Reimagine” di JLR, che punta a definire una nuova visione del lusso moderno orientata alla sostenibilità, con l’obiettivo di raggiungere la carbon neutrality entro il 2039. All’interno di questo percorso, l’elettrificazione gioca un ruolo centrale: ogni marchio del gruppo britannico disporrà di un modello 100% elettrico entro la fine del decennio, con Jaguar destinata a diventare un brand interamente elettrico.

Nonostante la forte accelerazione verso le soluzioni a zero emissioni (BEV), JLR manterrà la flessibilità necessaria per continuare a offrire veicoli ibridi e a motore termico, adattandosi alla domanda durante la fase di transizione globale.

Prospettive e prossimi passi

L’annuncio della collaborazione giunge in un momento cruciale, a ridosso della presentazione del nuovo piano industriale di Stellantis prevista per il 21 maggio, occasione in cui potrebbero emergere ulteriori dettagli tecnici su questa e altre collaborazioni.

Tuttavia, l’effettiva realizzazione dei progetti comuni è subordinata alla sottoscrizione di accordi definitivi e vincolanti, oltre al superamento delle consuete condizioni di closing. Secondo PB Balaji, CEO di Jaguar Land Rover, la collaborazione con Stellantis sarà un elemento fondamentale per cogliere nuove opportunità in un settore in continua evoluzione, consolidando la presenza del gruppo negli Stati Uniti grazie all’unione di forze con uno dei principali costruttori mondiali.