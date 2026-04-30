Stellantis, la cura Filosa funziona: primo trimestre di solida crescita

Il 30 aprile 2026 segna un momento di profonda trasformazione per Stellantis. Dopo un periodo di assestamento, il colosso automobilistico guidato da Antonio Filosa ha annunciato un deciso ritorno alla redditività nel primo trimestre dell’anno, confermando che le manovre strategiche avviate negli scorsi mesi stanno finalmente producendo frutti concreti. L’atmosfera che si respira nei centri operativi è quella di una ritrovata fiducia: i numeri parlano di un’azienda che non solo ha invertito la rotta, ma ha accelerato l’esecuzione industriale per colmare i gap qualitativi del passato.

Crescono i ricavi

I ricavi netti del gruppo sono balzati a 38,1 miliardi di euro, segnando una crescita del 6% rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo slancio è stato alimentato da un aumento dei volumi di vendita in tutte le regioni, con le consegne globali che hanno raggiunto 1,4 milioni di unità, un incremento del 12% su base annua. Ma è l’ultima riga del conto economico a raccontare la storia più significativa: il risultato netto è passato da una perdita di 387 milioni a un utile di 377 milioni di euro. Anche l’utile operativo rettificato (AOI) ha mostrato una vitalità straordinaria, raggiungendo quota 1 miliardo di euro con un margine del 2,5%.

Il Nord America favorisce la ripartenza

Il Nord America si è confermato il motore trainante della crescita, con ricavi migliorati dell’11% e un risultato operativo tornato in territorio positivo per 263 milioni di euro. In questa regione, il marchio Ram ha brillato particolarmente, diventando il brand con la crescita più rapida grazie a un aumento delle vendite del 20% negli Stati Uniti. Oltreoceano, l’Europa allargata ha risposto con un +12% nelle consegne, sostenuta dalla leadership nel segmento dei veicoli commerciali leggeri e dall’integrazione strategica di Leapmotor, che in Italia è già emerso come marchio leader nel segmento BEV.

Tanti nuovi lanci

Il 2026 si configura come l’anno dell’offensiva di prodotto. Stellantis ha pianificato il lancio di 10 nuovi veicoli e 6 versioni aggiornate per consolidare il proprio slancio. I marchi italiani saranno grandi protagonisti di questa stagione: gli showroom si preparano ad accogliere la Lancia Gamma e due importanti novità a marchio Fiat, mentre per gli amanti del lusso è atteso il restyling delle Maserati GranCabrio, GranTurismo e Grecale. Tra i modelli già accolti con favore spiccano la Fiat Grande Panda e i nuovi SUV di Jeep e Citroën.

Nonostante una generazione di cassa industriale ancora negativa per 1,9 miliardi di euro, il dato riflette la tipica stagionalità del primo trimestre ed è comunque in netto miglioramento (+37%) rispetto all’anno precedente. La liquidità industriale disponibile rimane solida a quota 44,1 miliardi di euro, garantendo la flessibilità necessaria per sostenere la transizione verso motorizzazioni sempre più elettrificate e sostenibili.

Il CEO Antonio Filosa ha ribadito che la priorità assoluta rimane rimettere i clienti al centro di ogni decisione. Con lo sguardo rivolto all’Investor Day del 21 maggio ad Auburn Hills, Stellantis conferma la sua guidance per l’intero 2026, puntando a un miglioramento costante di tutti i principali indicatori finanziari per scrivere un nuovo capitolo di crescita sostenibile e profittevole.