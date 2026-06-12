BMW porta a Le Mans la Concept Neue Klasse M, l'elettrica da pista

Col fascino unico della 24 Ore di Le Mans l’occasione diventa ideale per mostrare al mondo la BMW M Concept Neue Klasse, un’auto che simboleggia un nuovo cammino per la Casa bavarese, alla caccia di prestazioni ed emozioni in pista seppur con la spinta della potenza elettrica. Design convincente, materiali innovativi e prestazioni elevate, sono un buon viatico per convincere anche i più scettici nei riguardi dell’universo a batteria. Ce la farà? Diciamo che le premesse son quanto meno interessanti.

Design esterno

Il linguaggio estetico della Neue Klasse M è sancito da proporzioni muscolose e linee precise, con una sezione delle spalle testosteronica e passaruota ampi. Il frontale, invece, è caratterizzato dal muso “shark nose” proteso in avanti, dove fari e doppio rene si fondono in una singola unità. Un elemento che dona ancora più carattere sono le nuove luci gialle M, evidente richiamo alle vetture da competizione GT e alla BMW M Hybrid V8.

Inoltre, l’aerodinamica gioca un ruolo centrale: il paraurti anteriore adotta un design a “trimarano”, ispirato alle imbarcazioni a vela ad alta velocità, che funge da supporto strutturale allo splitter. Al posteriore, le Track Lights tridimensionali incorniciano un diffusore sospeso, mentre uno spoiler ducktail incrementa la deportanza sull’asse posteriore. L’utilizzo della fibra naturale, presente nello splitter, nella presa d’aria del cofano e nel diffusore, dimostra l’impegno verso la sostenibilità senza rinunciare alla performance. La livrea in Monza Red metallizzato e i cerchi con monodado rosso e blu rafforzano ulteriormente il legame visivo con il motorsport.

Intensità di guida

L’interno della BMW M Concept Neue Klasse è essenziale e orientato al guidatore. L’abitacolo ospita quattro sedili a guscio di nuova concezione, realizzati con elementi strutturali in fibra naturale e rivestiti in pelle Merino bicolore Bathurst Blue e Berry Red. Per la prima volta su una BMW M, viene utilizzata la pelle nabuk nera di alta qualità per il volante e i pannelli porta, mentre la plancia sospesa presenta una retroilluminazione esagonale specifica. Tocchi sportivi come le cinture rosse a cinque punti e gli accenti sul selettore del cambio incrementano l’esperienza sensoriale.

Quattro motori e il software “Heart of Joy"

Sotto alla bella veste, che convince ad ogni angolazione, la vettura introduce l’ultimo concetto di trazione BMW M eDrive, basato sulla tecnologia Gen6 della Neue Klasse. Il sistema mette insieme quattro motori elettrici gestiti dal software di controllo centrale nel computer ad alte prestazioni chiamato “Heart of Joy”. Questa architettura consente un controllo specifico per ciascuna ruota, offrendo una trazione ottimale e una risposta diretta.

Grazie alla tecnologia a 800 volt e a una batteria con capacità superiore a 100 kWh, il concept promette non soltanto autonomia elevata, ma anche una potenza di ricarica e di erogazione all’altezza di un modello di questo genere – anche se per il momento BMW non le ha specificate. L’alloggiamento della batteria è integrato strutturalmente nel telaio, contribuendo in modo decisivo alla dinamica di guida e alla precisione tipica del marchio M. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per fare di quest’auto un concentrato di performance ed emozioni, nel pieno stile della Casa bavarese. Sarà sufficiente a far dimenticare la tradizione legata ai ruggenti motori termici? Ai posteri l’ardua sentenza.